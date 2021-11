Startups: como se chega aos mil milhões de dólares? Pré-publicação do livro "Unicórnios Portugueses"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que é, na verdade, um “unicórnio”? Como é que uma ‘startup’ se pode tornar um “unicórnio”? E quais são as ‘startups’ portuguesas avaliadas em mais de mil milhões de dólares — e como chegaram aí?

Todas estas perguntas resultam do crescimento exponencial do número e da dimensão das empresas de base tecnológica em todo o mundo ao longo dos últimos anos. Portugal, claro, não passou incólume a toda essa mudança e inovação tecnológica do setor empresarial, que ora trouxe para o léxico nacional ora reforçou o sentido de palavras e expressões como “capital de risco”, “business angels”, “rondas de investimento”, “private equity” e, é claro, “unicórnios”.

Numa altura em que o novo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, promete fundar na cidade uma nova Fábrica de Unicórnios — anunciou-o durante mais uma edição da Web Summit em Lisboa —, chega às livrarias “Unicórnios Portugueses”, da autoria de Ana Pimentel.

Enquanto jornalista, Ana Pimentel publicou em meios como o Jornal de Negócios, Exame e Expresso até integrar a redação do Observador em 2014. Durante os sete anos seguintes (até julho de 2021), acompanhou o ecossistema tecnológico português como jornalista, primeiro, e como editora de Tecnologia e Startups, depois, tendo assinado durante cinco anos a newsletter Startups, considerada em 2020 uma das das melhores da Europa nesta área pela Sifted (publicação do Financial Times). Foi ainda distinguida, em 2015, com o prémio Startup Journalist of the Year nos Up Awards. Entre 2019 e 2021 foi autora do podcast “A App da Vizinha”, na Rádio Observador.

Em “Unicórnios Portugueses”, que chega às livrarias esta terça-feira, 9 de novembro, editado pela LeYa/ Lua de Papel, Ana Pimentel propõe-se a responder a uma pergunta: como se cria e desenvolve uma startup de mil milhões de dólares com ADN nacional?

A partir dos exemplos da Farfetch (a primeira), da OutSystems, da Talkdesk, da Remote e da Feedzai — esta última a única startup unicórnio com sede fiscal em Portugal, ainda que as restantes tenham ADN português no seu desenvolvimento —, Ana Pimentel detalha a história e o percurso das empresas que conseguem ser avaliadas em pelo menos mil milhões de dólares.

O Observador faz a pré-publicação do segundo capítulo, intitulado “Porque é que um unicórnio vale tanto?”.

Porque é que um unicórnio vale tanto?

Quando, em Março de 2015, entrei pela primeira vez na antiga fábrica de sedas que se converteu no centro empresarial da Lionesa – onde se situava aquele escritório da Farfetch –, sabia que tinha de ser rápida e que não me podia esquecer de nenhuma das muitas perguntas que levava comigo de Lisboa. A entrevista ia ser gravada em vídeo, tinha uma componente de contexto, mais pessoal e económica, e um questionário de 25 perguntas de resposta rápida para que os leitores do Observador pudessem conhecer melhor o português que tinha caído nas boas graças do ecossistema tecnológico. José Neves tinha reservado meia hora para aquela entrevista, sem atrasos. E não havia tempo para mais.