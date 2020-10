Sem hesitações, com sentido de humor e de dedo apontado às redes sociais. Foi assim que Steve Blank recebeu o Observador, por videochamada, numa entrevista que atravessou uma diferença de oito horas. De São Francisco, nos EUA, o autor do livro que é considerado a bíblia do empreendedorismo, o “Four Steps to the Epiphany”, explicou-nos porque é que, em 2020, teria “vergonha” de trabalhar no Facebook: porque a rede social “é como uma empresa de cigarros nos anos 1950 e 60. “Mas em vez de matar pessoas, pode matar países”, referiu o empreendedor que também é conhecido por ser “O Padrinho” de Silicon Valley.

“Estas empresas de tabaco descobriram como tornar o produto que vendiam mais viciante e há pessoas no Facebook que, na verdade, é este o trabalho que têm: perceber como é que a rede social pode ter mais engagement. E o engagement não é necessariamente saudável, tal como eu fumar mais cigarros”, referiu.

Com uma experiência de 21 anos em oito empresas de alta tecnologia, Blank reformou-se em 1991 e foi aí que escreveu o livro que veio a anteceder aquele que é o “The Lean Startup Movement” — conceito que pela primeira vez distinguiu o modus operandi das startups do das grandes empresas. Além de empreendedor, Blank é professor, tendo já lecionado nas universidades de Stanford, Berkeley, Columbia ou Nova Iorque. Em 2012, a Harvard Business Review listou Blank como um dos mestres da inovação e, no ano seguinte, a Forbes integrou-o na lista das 30 pessoas mais influentes no ecossistema tecnológico. Ao Observador, deixou um alerta sobre os tempos que correm: “A história diz-nos que isto não acaba bem e acho que tendo a seguir a história: isto não vai acabar bem. Sou um grande fã da inovação e do empreendedorismo, mas estes extremos preocupam-me”.

Com a pandemia como pano de fundo e as eleições nos EUA na mira, Steve Blank explicou-nos qual é o grande erro da tecnologia. “Há muito tempo que o erro é achar que a tecnologia consegue resolver os problemas humanos. Mas só os humanos conseguem resolver os seus problemas. E a maioria da tecnologia acaba por não ser usada da forma que as pessoas inicialmente pensaram que iria ser usada”, referiu.

“Depois de 2020, torna-se difícil defender que trabalhaste no Facebook. Eu teria vergonha de trabalhar lá”

Vivemos tempos difíceis, com as grandes tecnológicas a exercer poder em coisas tão diferentes como a privacidade dos dados, a política, liderança. Acha que conseguimos resolver tudo isto no curto prazo?

Claro. Se houver vontade política, claro que conseguimos resolver os problemas tecnológicos no curto prazo. Fizemos isso nos EUA, no início do século XX, com as maiores petrolíferas que eram players dominantes na altura e com outras grandes empresas, que se tornaram holdings gigantescas. E conseguimos resolver este problema do capitalismo e da democracia durante metade do século — até ter surgido esta segunda vaga de grandes empresas que têm uma influência nacional e internacional completamente fora de escala. Por isso, sim, conseguimos resolver. Mas, no século XXI, é mais difícil, porque as pessoas que estão interessadas em não resolver estes problemas têm uma enorme influência, incluindo no controlo da comunicação social e nas contribuições que fazem para políticos. É difícil, mas pode ser resolvido quando as pessoas entenderem que isso está nos seus interesses.

Parece-me um otimista, com essa resposta.

Não, sou um pessimista. Perguntou-me se podia ser resolvido e disse que podia. Sim, pode. As pessoas confundem os problemas da tecnologia: por um lado, há problemas com as redes sociais. Por outro, há problemas com os monopólios no comércio, por exemplo. Isto não são as mesmas coisas, mas ambos são um sintoma do que acontece quando não há controlo no crescimento e és mais guiado pelo capitalismo do que por outra coisa talvez um pouco mais benigna. E, regra geral, isto não acaba bem.

O Congresso sugeriu que estas grandes empresas tecnológicas fossem desmanteladas. Acha que vai ser possível num futuro próximo? Dividir o Facebook em duas ou três empresas, por exemplo?

Acho que estamos a confundir monopólios no comércio — como pode acontecer com a Apple e Amazon — com o problema que temos com o Twitter, Facebook e as redes sociais, que é diferente: estas empresas são geridas por indivíduos e não pelos conselhos de administração ou investidores. Basicamente, estão dispostos a destruir a democracia para maximizar as receitas. É o triste estado das coisas. Ninguém começou estas empresas a achar que elas se tornariam nisto, mas, se te lembrares do início das redes sociais, o objetivo era aproximar-nos a todos, para sermos capazes de ligar o mundo de uma forma que nunca tinha sido possível. E, em alguns casos, isso ainda existe, mas acabaram por se transformar em ferramentas usadas para a desinformação, que são facilmente manipuláveis.

No séc XX, o fundador da União Soviética, Lenin, tinha uma boa frase que dizia qualquer coisa como: o capitalismo vai vender-nos a corda com a qual vamos enforcá-los. E acho que isso descreve em parte Mark Zuckerberg e o Facebook. Quero apenas diferenciar estas ferramentas, que acho que são destrutivas para as democracias e que estão a ser usadas.