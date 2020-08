Descontraída, no seio da família, em compromissos oficiais, glamorosa, à saída do ginásio, a raspar-se dos paparazzi, parece não haver área a descoberto em matéria de estilo. Inesgotável, vai inspirar mais um filme. Kristen Stewart será a protagonista de “Spencer”, ainda em fase de pré-produção. O drama biográfico de Pablo Larraín segue três dias numa semana crítica no começo dos anos 90, quando Diana percebe que o seu casamento está por um fio e que prefere afastar-se do caminho que a levaria ao lugar de mulher do futuro rei. Pouco mais se sabe mas uma coisa é certa: o figurino do sucesso não poderá menosprezar o cuidado com o guarda-roupa.

“Shy Di” e os anos 80. “Não te preocupes, vai piorar”

Etiqueta e identidade pessoal. Conjugar um previsível espartilho ditado pelo protocolo com o desejo de liberdade e arrojo foi a respiração seguida por uma royal bem original, que conseguiria impor a sua própria cartilha de moda, que incluiu jardineiras amarelas, t-shirts gráficas que não defraudariam as aspirações da atual década, exuberantes mangas ou o elogio do lilás. Todas estas referências foram desfiladas por Diana, que se destacou ainda pelo uso de chokers (como aquele que exibiu no aeroporto de Eastleigh, quando partia em lua-de-mel, conjugado com um wrap dress Donald Campbell), de ténis, e pela dispensa de luvas, apenas uma das muitas vezes que as regras mais apertadas ficaram para segundas núpcias. Uma versatilidade que hoje acabaria com qualquer prenúncio de tédio nas redes sociais, protagonizada por uma aparente outsider.

“Na realidade não era designer de moda, não era estilista, mas acabou por ser uma influenciadora muito forte. Talvez a primeira, ou um das figuras mais fortes desta ideia do influenciador, muito antes da expressão ser cunhada. Imagino que a palavra nem fosse usada na época”, sublinha Nelson Pinheiro Gomes, Professor Auxiliar no Programa em Cultura e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. “Tornou-se uma referência do que seria mais tarde este tipo de agente cultural que acaba por influenciar comportamentos e mentalidades. Tudo isto se articula de forma muito interessante, com a posição política que tinha perante as causas, a vida, em relação ao estilo e ao gosto. É mais integrado do que a mera influência de moda“, continua o investigador, que tem a seu cargo a co-coordenação das pós-graduações em Tendências e Criatividade, e que a par da atividade docente tem desenvolvido investigação na área da Gestão da Cultura, especificamente ao nível dos Estudos de Tendências e do Branding Cultural.

Um dos ganchos mais interessante prende-se de facto com o perdurar de uma imagem que chega até hoje, ancorada numa ideia de celebritismo que nunca chegou a perder fôlego. E com uma influência com efeitos práticos, já que o impacto na democratização da moda e das tendências de consumo é inegável. “Adaptaram-se as referências que Diana criou a cada pessoa, a cada estrato. Somos influenciados por toda aquela construção simbólica e isso estende-se a todas as camadas sociais que estão envolvidas. Isso é parte do interesse no fenómeno, não é estrito a um grupo”. Saltando para o campo da pura especulação, em que contexto se moveria hoje Lady Di se fosse viva? “Acredito que teria um espaço mediático e teria a atenção do público mas não sei se o seu momento não foi muito particular para permitir aquela construção. Hoje é mais difícil conseguirmos um destaque no meio de tanta pluralidade”, admite Nelson.