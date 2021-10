Mais do que em qualquer outra ciência, quando se estuda Economia detetar “relações causais” é um enorme desafio. Ou seja, é uma das ciências onde é mais difícil dizer que isto aconteceu porque se fez aquilo. Por razões práticas ou éticas, ao contrário do que acontece num laboratório de Biologia, o investigador em Economia não pode criar uma amostra isolada para, em contraste com um “grupo de controlo”, isolar variáveis e definir padrões científicos inquestionáveis. Os três laureados com o Prémio Nobel da Economia de 2021, esta segunda-feira, passaram as suas carreiras a tentar mitigar este fosso, criando metodologias “revolucionárias” que continuam, nos dias de hoje, a desafiar consensos generalizados que, afinal de contas, não são mais do que intuição e “senso comum”.

David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens foram os vencedores da edição de 2021 do Prémio em Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, atribuído pelo banco central da Suécia e a Academia Real Sueca das Ciências (conhecido informalmente como o Nobel da Economia). O prémio reparte-se, em rigor, por David Card e, depois, a outra metade, pela dupla Angrist e Imbens. David Card venceu “pelas suas contribuições empíricas para a economia do trabalho”, ao passo que Angrist e Imbens receberam o prémio “pelas suas contribuições metodológicas para a análise de relações causais”.

Os três economistas estão ligados a universidades norte-americanas mas só Joshua Angrist nasceu nos EUA: David Card é natural do Canadá e Guido Imbens nasceu nos Países Baixos. David Card é investigador da Universidade de Berkeley, nos EUA, Joshua Angrist é do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Guido Imbens integra a Universidade de Stanford.

Embora trabalhem em áreas diferentes, os três têm em comum o estudo dos fenómenos de causa e efeito, aplicando metodologias de estudo empírico que “se alastraram para outros campos de pesquisa e revolucionaram a investigação empírica”, assinalou a Academia Real Sueca das Ciências, em comunicado. Alguns exemplos dados pela Academia Real das Ciências da Suécia: Como é que podemos apurar que subir o salário mínimo prejudica ou não o emprego num país ou região? Outro: como é que podemos determinar que a imigração afetou os salários e os níveis de emprego? Outro, ainda: Como é que a formação académica mais longa afeta o rendimento futuro de alguém?

Estas são algumas perguntas a que a ciência económica tenta responder mas sem poder recorrer às metodologias científicas elementares noutros campos de pesquisa, por exemplo, sem poder formar grupos aleatórios de amostra e de controlo. Ou seja, nunca se pode saber, com toda a certeza, o que teria acontecido aos salários e aos níveis de emprego se não tivesse havido um dado movimento migratório. Nem é eticamente razoável impedir alguém de continuar a estudar para, depois, comparar com os salários de quem pôde prosseguir.

“Porém, por vezes, a natureza ou alterações de políticas [públicas] proporcionam condições que se assemelham ao que seria uma pesquisa por amostragem aleatória”, comentou Peter Fredriksson, presidente do comité que atribui este prémio anual, que considerou que os contributos dos laureados “reformularam por completo” como se trabalham as evidências empíricas na Ciência Económica.

Fazer considerações de “causa e efeito” faz parte do quotidiano, tenham elas maior ou menor cariz “económico”. Será que se as pessoas ganharem mais dinheiro vão ter melhor saúde? Deixar aumentar os níveis de imigração pode alterar o mercado de trabalho? E será que decretar confinamentos reduz a propagação de um vírus contagioso (como o Sars-Cov-2)? Ora, o contributo destes académicos foi propor o recurso a “experiências naturais”, algo que surge quando, por razões alheias a quem está a fazer a pesquisa, um conjunto de pessoas é dividido em dois (ou mais) grupos.

Um exemplo prático dado pela Academia Real das Ciências da Suécia é tentar perceber como é que a idade com que se entra para a escola pode afetar a aprendizagem das crianças e a sua carreira profissional futura. Em muitos países o que determina o momento em que uma criança entra para a escola é o ano (civil) em que nasceu.

Não é exatamente assim que acontece em Portugal porque, em termos simples, o que determina se entram para a escola é se nasceram antes ou depois de 15 de setembro. Mas, para simplificar, usa-se o exemplo dado pelo Prémio Nobel. Esta divisão de indivíduos (decidida administrativamente) vai criar situações em que um bebé que nasceu no dia 31 de dezembro vai ser muito parecido, em termos de desenvolvimento, com um bebé que nasceu 24 horas depois, no dia 1 de janeiro. Porém, apesar de serem nascimentos quase coincidentes, o primeiro pode entrar na escola um ano mais cedo do que o segundo.

Se esta ideia é fácil de compreender, acrescente-se, então, o facto de, por causa da pandemia de Covid-19, ter havido escolas fechadas e outras perturbações que irão afetar as crianças de forma diferente, mesmo quando são crianças cuja idade é muito, muito próxima.

Com esta divisão (quase) aleatória das crianças – simplesmente pelo dia em que calhou o seu nascimento – os economistas recebem uma oportunidade de ouro para avaliar como é que crianças com idades muito próximas sofreram as consequências da pandemia de forma diferente, só porque algumas entraram um ano mais tarde para a escola do que as outras.

O aumento do salário mínimo (que, afinal, não travou o emprego)

O recurso a “experiências naturais” como esta pode permitir confirmar aquilo que é a nossa intuição. Mas pode, também, colocar o chamado “senso comum” em causa. E o trabalho de David Card mostrou isso mesmo.

No início dos anos 90, existia um consenso generalizado entre os economistas de que subir o salário mínimo teria sempre um impacto negativo para o aumento do emprego, isto é, poderia fazer aumentar a taxa de desemprego (ou impedir que esta baixasse tanto quanto seria possível baixá-la sem a tal subida do salário mínimo).

Isso era mais do que apenas intuição dos economistas. A literatura académica de então também suportava, grosso modo, a ideia de que custos laborais mais elevados tornariam as empresas mais avessas à contratação – e existia alguma pesquisa que mostrava uma “correlação” entre países onde o salário mínimo era mais alto (ou, em rigor, tinha subido mais) e onde o desemprego era mais elevado.

Mas “correlação” não é o mesmo que “causalidade”, porque pode haver muitas outras variáveis em jogo. David Card, em colaboração com o economista Alan Krueger (que morreu em 2019 aos 58 anos), demonstrou isso mesmo num estudo feito a partir de uma “experiência natural” com trabalhadores de restaurantes de fast food, um setor onde os salários tendem a ser baixos e, por isso, mais suscetíveis a subidas do salário mínimo.