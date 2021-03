Os israelitas estão em suspenso à espera da divulgação dos resultados finais das eleições legislativas da passada terça-feira, estando em jogo não só o futuro do país, mas também do homem que governou Israel nos últimos 12 anos e que enfrenta acusações de corrupção na justiça, motivo pelo qual, dizem os críticos, quer continuar no governo a todo o custo.

Quando saíram as primeiras projeções na noite eleitoral, Benjamin Netanyahu, 71 anos, viu motivos para sorrir perante a possibilidade de, ao fim de quatro eleições em apenas dois anos, finalmente conseguir a tão ambicionada maioria absoluta, contando com o apoio de partidos ultra-religiosos (Shas e Judaísmo Unido da Torá) e também de extremistas como o Sionismo Religioso (que entra pela primeira vez no parlamento) e do Yamani, do seu antigo ministro da Defesa, Naftali Bennett.

No entanto, à medida que as horas foram passando e os votos contados (na manhã desta quarta-feira, estavam contabilizados 87% dos boletins), o cenário complicou-se e a maioria de 61 deputados no Knesset (parlamento israelita) está em risco, apesar de dificilmente o bloco anti-Netanyahu, que junta partidos de todas as áreas políticas, ter possibilidade de formar um governo estável.

“Ao contrário das eleições anteriores, que foram basicamente esquerda contra direita, agora tivemos uma divisão entre os partidos que querem que Netanyahu continue e os que não querem”, sublinha ao Observador Gadi Wolfsfeld, professor de Comunicação e de Ciência Política no Centro Interdisciplinar de Herzliya.

Até que todos os votos sejam contados — o que só deve acontecer na sexta-feira — todos os cenários estão em cima da mesa, e adivinham-se intensas negociações entre as várias fações políticas, além de jogadas nos bastidores que permitam desbloquear a crise política.

Mas, apesar da imprevisibilidade quanto ao resultado final, já é possível concluir que uma vitória esmagadora de Netanyahu não se consumou, algo que, visto de fora, pode até parecer estranho, tendo em conta que Israel é elogiado internacionalmente pelo sucesso na sua campanha de vacinação, numa altura em que a economia do país começou a reabrir e nas ruas celebra-se o que parece um regresso à vida normal.

Sucesso na vacinação travou críticas, mas chegou para perdoar

Desde que a campanha de vacinação começou no país, em dezembro do ano passado, cerca de metade dos nove milhões de israelitas já receberam as duas doses da vacina, e, em três meses, 80% da população adulta do país foi vacinada, um feito que levou Netanyahu, durante a campanha eleitoral, a dizer que Israel é a “nação da vacina” e os israelitas os “campeões mundiais a lidar com o coronavírus”.