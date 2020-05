Suíça diz que as crianças não transmitem o vírus e podem estar com os avós. A ciência hesita, mas diz que é possível

Um estudo publicado no início de abril na Clinical Infectious Diseases, uma revista científica da Oxford University Press, chamou a atenção dos especialistas precisamente porque uma criança com Covid-19 não terá transmitido o vírus a outras pessoas, apesar de ter contacto tanto com outras crianças como com adultos em três escolas diferentes.

O caso é de 7 de abril, quando um homem britânico infetado pelo SARS-CoV-2 numa viagem a Singapura testou positivo para o novo coronavírus. O homem tinha estado de férias num chalé nos Alpes, que partilhou durante quatro dias com outros 10 turistas ingleses e uma família de cinco franceses. De acordo com o relatório, 75% das pessoas que conviveram com o homem no chalé ficaram infetadas.

Uma dessas pessoas era uma criança, um rapaz cuja idade não foi revelada. Além da infeção pelo SARS-CoV-2, os testes também foram positivos para a presença de outros dois vírus — o H1N1, que causa a gripe, e um picornavírus responsável pelas constipações. Mas os dois primos com quem o rapaz conviveu não contraíram o novo coronavírus, embora também estivessem infetados pelo H1N1 e pelo picornavírus.

Após o regresso a casa, apesar de já estar sintomática, a criança esteve em três escolas e teve uma aula de ski. Após ter sido confirmada a infeção pelo novo coronavírus, 172 pessoas que haviam contactado com o rapaz foram colocadas de quarentena. Só uma delas testou positivou para o SARS-CoV-2 e a investigação em torno desse caso permitiu concluir que a doença não lhe foi transmitida por ele.

Para os autores do estudo, “o facto de uma criança infetada não ter transmitido a doença apesar dos contactos próximos nas escolas, sugere uma possível dinâmica de transmissão diferente nas crianças”.

E os números suportam a teoria: na China, apenas 2,2% dos casos de Covid-19 são jovens com menos de 19 anos. Nos Estados Unidos, 2% dos casos têm menos de 18 anos. Em Itália e Espanha, essa percentagem é ainda mais baixa: 1,2% e 0,8%, respetivamente. Em Portugal, os dados desta terça-feira indicam que 1,7% dos infetados têm até nove anos; e que 4,7% têm até 19.

Outro estudo, este publicado na revista científica da Academia Americana de Pediatria, analisou 2.135 pessoas com entre dois e 13 anos, todas registadas no Centro de Controlo de Doenças chinês. 728 destas crianças já tinham testado positivo para o novo coronavírus e as restantes eram casos suspeitos. No entanto, mais de 90% estava assintomática ou tinha sintomas ligeiras ou moderados da doença.

Ainda assim, os autores notaram que “embora as manifestações clínicas dos casos de Covid-19 em crianças fossem de forma geral menos severas que nos pacientes adultos, as crianças mais novas, particularmente os bebés, eram vulneráveis à doença“. Nada diz sobre a forma como as crianças foram infetadas ou se infetaram outros. E há registo não só de casos, como de mortes entre crianças e jovens. e A OMS alertou inclusivè que esta doença pode atacar os mais jovens.