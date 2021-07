As gravações, as tais 40 horas de vídeo cuidadosamente captadas, ficaram durante 50 anos a ganhar pó na cave do homem que garantiu a realização em vídeo do festival em 1969, Hal Tuchin. Não foram vistas por praticamente ninguém até agora.

No final deste novo filme, Hal Tulchin, o realizador e arquivista que já não pôde ver Summer of Soul estrear-se por ter morrido em 2017 com 90 anos, diz uma coisa espantosa: durante 50 anos, ninguém se interessou por isto. Ouvimo-lo aliás em discurso direto: “Filmei o festival, tentei vendê-lo. O Woodstock aconteceu no mesmo ano e ficou com a publicidade toda. Portanto, a tentar vendê-lo comecei a chamar-lhe ‘o Woostock negro’. Não ajudou: ninguém estava interessado num programa negro e ninguém estava interessado em [algo que aconteceu no] Harlem”.

Isto não é um filme-concerto

Em algumas críticas entretanto publicadas escreveu-se já que Summer of Soul (… Or, When The Revolution Could Not Be Televised) podia ser, mas não é, uma longa-metragem com um formato semelhante ao de Amazing Grace, o filme-concerto de 2018 construído integralmente a partir das gravações do disco ao vivo homónimo de Aretha Franklin numa igreja de Los Angeles, em 1972.

No caso de Amazing Grace, porém, a matéria-prima de Alan Elliot (que aproveitou as gravações feitas à época por Sydney Pollack) era um só portentoso concerto de gospel, um momento em que uma das grandes cantoras da história da música popular criava talvez o melhor repertório de canções registado ao vivo com uma banda, um coro e público. A matéria-prima era absolutamente brilhante mas era também condensada — e um filme que quisesse mostrar como Aretha Franklin fez magia musical naqueles dias de 13 e 14 de janeiro de 1972 só poderia, como veio a acontecer, captar o andamento daquelas gravações (e a transcendência musical que ali se atingiu naqueles dois dias) com o mínimo de cortes possíveis.

No caso deste Summer of Soul, o desafio para fazer um filme-concerto seria sempre bem mais espinhoso: como pegar em 40 horas de gravações de mais de 20 concertos de um festival para compor um só filme?

Uma hipótese seria tornar Summer of Soul uma série com vários episódios, cada um deles mostrando as imagens de um só concerto, escolhendo o realizador as atuações mais memoráveis e musicalmente mais impressionantes para nos deixar embasbacados com o esquecimento a que o festival foi vetado nas últimas décadas. Não seria até uma surpresa que futuramente tal viesse a ser feito, em vídeo e em discos, até porque fora da montagem final do filme ficaram, certamente, momentos cultural e historicamente importantes — afinal, não é todos os dias que se tem acesso a boas gravações de atuações no final dos anos 60 de artistas como Stevie Wonder, Nina Simone, B. B. King e tantos outros.

Questlove, porém, foi por outro caminho. Quiçá percebendo que o festival ter ficado esquecido merecia uma maior reflexão e um enquadramento histórico e social que situasse o espectador no Harlem no final dos anos 60, confrontando-o com a preservação desigual da história e do passado, dirigiu uma equipa que entrevistou pessoas que estiveram no Harlem Cultural Festival como espectadores, como músicos (por exemplo, Stevie Wonder e Mavis Staples) e como assistentes de produção, juntando-lhe imagens da época.