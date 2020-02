O problema é que os anos foram passando e Brady continuava sem abrandar nem perder qualidades – pelo menos se julgarmos por aquilo que importa: os resultados. Na época de 2016/2017, já Garoppolo estava há três anos à espera do seu momento e Tom Brady teve um dos melhores jogos da carreira – a Super Bowl contra os Atlanta Falcons em que a equipa de New England chegou a estar a perder por 25 pontos e acabou vitoriosa, com o “comeback kid” Brady a erguer a sua 5ª Super Bowl da carreira. E, provavelmente, a mais saborosa.

Porquê? Porque no início dessa época Brady tinha sido suspenso nos primeiros quatro jogos da época (cada época só tem 16, mais playoffs), na sequência do bizarro escândalo em que o quarterback foi acusado de fazer com que as suas bolas de jogo – cada quarterback usa as suas – tivessem menos ar do que os mínimos obrigatórios, tornando-as mais fácil de manusear para um jogador que não tem mãos especialmente grandes, como é o caso de Brady.

Por causa deste caso do Deflategate, o treinador Belichick anunciou que Garoppolo seria o quarterback titular nesses primeiros quatro jogos, no que parecia ser um filme já várias vezes visto na NFL. Normalmente é na sequência de uma época abaixo da média (a de 2016), uma lesão ou, neste caso, um castigo de um quarterback na reta final da carreira que se precipita a passagem de testemunho. E Garoppolo, que até então apenas tinha tido algumas participações irrelevantes em jogos dos Patriots, mostrou logo no primeiro desafio ser capaz de tomar o volante, vencendo os Arizona Cardinals em horário-nobre.

Porém, o filme não correu como seria de esperar. No segundo jogo, contra os rivais Miami Dolphins, Jimmy G começou em grande – com três touchdowns antes do intervalo – mas uma placagem do feroz defesa (linebacker) Kiko Alonso lesionou-lhe o ombro e impediu-o não só de terminar esse jogo como de jogar nos dois seguintes, tendo de entregar o lugar ao miúdo Jacoby Brissett. Assim, quando terminou a suspensão de Brady, que poderia ter sido a grande oportunidade de Garoppolo, o número 12 voltou ao “seu” lugar e o jovem Garoppolo, ainda a recuperar da lesão, voltou para o banco, enquanto Brady, motivado pelo que considerou ser a injustiça do castigo, levou os Patriots a mais uma vitória na Super Bowl.