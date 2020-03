Ou vai ou racha.

Em bom português, esta pode ser a maneira de resumir o espírito da muito americana Super Tuesday. Não é por acaso que se dá o epíteto de “super” a esta “terça-feira”: é nesta data que, por tradição, o maior número de estados votam nas eleições primárias que antecedem as presidenciais.

Os números falam por si: são 14 estados que vão a votos, levando a jogo 1.1357 delegados para a convenção do Partido Democrata em julho, onde será oficialmente nomeado o candidato a quem caberá disputar as presidenciais contra Donald Trump. Nesta Super Tuesday em concreto será decidido o destino de mais de um terço do total de delegados, o que pode marcar de forma decisiva a escolha do Partido Democrata para as eleições de 3 de novembro.

Nesta altura, ter uma uma boa prestação no maior evento eleitoral antes das presidenciais é o melhor dos combustíveis para uma campanha conseguir angariar mais fundos, motivar mais voluntários a dedicarem tempo e trabalho em ações locais e, se tudo correr bem, alargar a base eleitoral. Ter uma má prestação é o inverso de tudo isto: é a prova dada de que simplesmente não se tem caminho aberto para a Casa Branca.

É, por isto tudo, um dia enorme na política norte-americana — e pelo qual os políticos mais bem colocados anseiam fervorosamente e os menos favorecidos temem mais do que tudo. Neste último caso, não é pois de estranhar que tenham desistido à beira da Super Tuesday deste ano três candidatos das primárias democratas: Pete Buttigieg, que chegou a vencer no Iowa, mas não somou qualquer triunfo desde então; a senadora Amy Klobuchar, sem vislumbre de vitória nem no próprio estado; e o bilionário Tom Steyer, que depois de subir ao pódio na Carolina do Sul achou melhor desistir.

Restam agora quatro principais nomes nesta campanha: o senador Bernie Sanders, a senadora Elizabeth Warren, o ex-vice-Presidente Joe Biden e o ex-mayor de Nova Iorque Michael Bloomberg.

Nas próximas linhas, traçamos o percurso de cada um na atual campanha — e o que a Super Tuesday poderá dar e tirar a cada um deles.

Bernie Sanders, o Tea Party da esquerda

Ninguém chega à Super Tuesday tão bem colocado quanto Bernie Sanders. Com 58 delegados e vitórias em dois dos primeiros quatro estados que foram a votos (sendo que, no primeiro, Iowa, ficou muito perto do primeiro lugar, ocupado pelo entretanto desistente Pete Buttigieg; e no Nevada conseguiu ficou em primeiro com mais do dobro dos votos do segundo, Joe Biden), nunca alguém com as ideias de Bernie Sanders tinha chegado a esta posição de destaque nesta fase da corrida.

Ele próprio que o diga: em 2016, quando concorria contra Hillary Clinton, foi amplamente derrotado pela sua adversária nos estados do Super Tuesday. Agora, com as sondagens a sorrirem-lhe em estados de grande dimensão, como a Califórnia ou o Massachusetts, é quem está em melhor posição de conseguir mais delegados na Super Tuesday nas eleições primárias de 2020.

Impera a pergunta: o que mudou de 2016 para 2020?

Bernie Sanders não foi, de certeza. “Ele não só não mudou a mensagem que tinha há quatro anos, como também não mudou de mensagem nos últimos 40 anos”, atira, entre alguns risos, o estratega democrata Ed Kilgore, numa entrevista ao Observador. “Mas é precisamente isto que leva a que algumas pessoas, cada vez mais, gostem dele”, acrescenta.

Tal como há quatro anos (ou antes), Bernie Sanders encabeça aquilo a que já se pode chamar de movimento a favor do “socialismo democrático” (como ele próprio diz), defendendo medidas como um sistema nacional de saúde pago através de impostos (o que implicaria a abolição do atual sistema, altamente dependente de seguros privados) ou o fim das propinas no ensino superior, que, de acordo com os números mais recentes, variam entre uma média de 23.091 mil dólares anuais no público (20.712 euros) e 40.925 mil dólares por ano no privado (36.709 euros). Estas medidas, especialmente a referente às propinas, garantem-lhe o apoio do eleitorado mais jovem.