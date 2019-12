Foi sozinha e, por isso, apressou-se a mostrar o cartão à entrada, para não ter de explicar com mímica que era um exame a esperá-la. “Avisei a administrativa que, por ser surda, não ia ouvir, caso ela me chamasse no altifalante”. A enfermeira, já sua conhecida, acompanhou-a. “Pôs-me um catéter, disse que eu tinha de ficar ali três horas, mas entretanto percebi que me queria dizer mais qualquer coisa e não sabia como. Foi aí que tentei fazer vídeochamada com a Amélia”.

Amélia Amil é quem, agora, na sala de estar da casa, transforma em palavras audíveis o que Cláudia vai dizendo com as mãos. Mas, no dia do tal exame, a intérprete de língua gestual, habituada a ajudar a surda profunda, em regime de voluntariado, não estava disponível e não atendeu.

“Não percebia nada do que o médico dizia”. Por muito que o médico escrevesse, Cláudia, como grande parte dos surdos, não domina bem a língua portuguesa. “Só percebi que me ia dar uma injeção e que não podia ter mais filhos. Não percebia muito bem o que estava ali a fazer”.

No Hospital de Matosinhos, como em todos os hospitais públicos em Portugal, não há profissionais contratados para as funções de intérprete de Língua Gestual Portuguesa. Para uma simples consulta, são vários os entraves que os surdos têm por não poderem ouvir.

[No Hospital de São João, no Porto, onde até nem existe chamada por altifalante, são estas as indicações sonoras que um doente tem de ouvir para chegar a uma consulta de cardiologia]

O governo disponibilizou dinheiro, mas os hospitais não o usaram para contratar

No final de novembro de 2018, foi aprovada, com os votos favoráveis do PS, BE e PCP e a abstenção do PSD e CDS, uma proposta do PAN para o Orçamento do Estado de 2019 que previa a contratação de 25 intérpretes de Língua Gestual Portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. As contratações passaram a estar previstas no artigo 51.º do Orçamento de Estado, como confirmou a Administração Central do Sistema de Saúde ao Observador, mas dependiam da ação de cada entidade hospitalar, “em função das suas necessidades e especificidades”.

Das cinco Administrações Regionais de Saúde, quatro confirmaram ao Observador que não foram contratados quaisquer intérpretes de língua gestual nos hospitais públicos durante este ano. A única excepção poderá ser a do Algarve, que não respondeu às perguntas sobre se o fez.

Não é que não façam falta para doentes como Cláudia Cruz, surda profunda, doente com esclerose múltipla.

Com 45 anos, partilha casa com o companheiro, a filha bebé de um ano e meio e, como o dinheiro é pouco, também Zé, um amigo. Quando chegámos, em silêncio, Zé esforçou-se por explicar que não era por indelicadeza que tinha de sair de casa, mas porque tinha de arranjar alguém que soubesse ligar uma lâmpada vermelha à campainha. Já por duas vezes, Cláudia não ouviu quando os bombeiros a vieram buscar a casa para mais uma ida ao hospital.

Desde que Cláudia descobriu ser doente crónica que as visitas ao Hospital de Matosinhos, como as dificuldades de comunicação, são regulares. “Pelo menos uma vez, já me aconteceu uma médica não querer falar, não querer fazer alguns gestos. Escreveu rapidamente num papel e mandou-me embora. Fiquei sem perceber. Foi como que se me despachasse”. Não dominando a leitura escrita, a alternativa foi pedir ajuda a uma amiga, também ela surda.