Na sua opinião, por que razão não aparecem este tipo de textos?

Em Portugal ainda é mal-visto escrevermos sobre nós próprios, expormo-nos. Temos aquela coisa da humildade. E um pouco de medo de sermos vistos como alguém que se quer mostrar. Sentimos o peso de uma cultura em que não se fala do que se passa dentro de casa. E em termos literários ainda não é um género considerado. É como se não existisse.

Nesse sentido de não gostarmos de nos expor e às nossas imperfeições, parece-lhe que a exigência de perfeição será maior em relação à maternidade?

Talvez. Não sei bem. Acho que há, sim, uma maior exigência sobre as mulheres. Também sobre os pais, mas sobretudo sobre as mães, que continuam a ser a figura de referência. Hoje em dia é suposto ter um trabalho em que somos bem-sucedidas, termos filhos, fazer atividades com eles, encontrar as melhores oficinas de verão. Eles têm de fazer artes, de ir a espectáculos… Tem também a ver com a exigência da educação das crianças, que não existia no meu tempo. Por um lado, ainda bem.

A mãe sem mácula.

Sem dúvida. Mesmo que o caso seja o de um casal que partilha todas as tarefas, mesmo que se tente ter uma visão menos machista do mundo, ela está por todo o lado. A FFMS fez um estudo sobre isso e a percentagem é mínima [de acordo com o estudo de 2019 “As Mulheres em Portugal, Hoje”, apenas um terço dos casais partilham as tarefas domésticas de forma simétrica; nos restantes, a mulher encarrega-se de mais ou da totalidade das tarefas]. Por exemplo, este ano estive para ir fazer uma residência literária de quase dois meses. O meu companheiro foi fantástico e apoiou-me, mas a reação das pessoas à nossa volta foi, “Como é que elas vão ficar sem a mãe?”, “Como é que ele [o pai] vai fazer tudo sozinho?” E se o pai dá conta do recado, a reação é, “Que pai fantástico!” Isto não acontece quando é o pai que vai viajar. O normal é a mulher abdicar das suas coisas e estar sempre presente. Eu optei por adiar a residência.

As mães ainda sentem muita culpa?

Sim, de uma maneira que um pai não sente. Isso está em nós. Falo com amigas e comentamos que também sentimos dificuldade em delegar. Sinto essa pressão para estar em tudo. E sei que, realisticamente, ninguém consegue fazer tudo. As mães sofrem muito com isso. Sentem-se muito em falta se não estão presentes, mas depois também se sentem em falta em relação à profissão. Por isso é que, como concluía esse estudo, estão sempre exaustas.

Este livro é só para mães?

Não. Gostava que os pais também lessem, porque também vão reconhecer-se. Nesta voracidade do dia-a-dia, nesta ligação que vamos estabelecendo com os nossos filhos e na forma como nos vamos reconstruindo nela. E também pode ser lido por pessoas que não são pais. Abre um bocadinho a porta de uma casa e de uma família. É a oportunidade de entrar. E não é uma versão idealizada. A gente não lê só para se reconhecer nas experiências. A gente também lê para ver qual é a experiência de pessoas que vivem de uma forma diferente da nossa.

Também compreendeu melhor o que estava a passar-se consigo?

É inevitável. Percebi que me lembrava de muito mais coisas do que pensava. Eu acho sempre tenho má memória e é uma coisa que me aflige. Talvez haja uma relação com a razão pela qual eu escrevo.