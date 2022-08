Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vídeo que mostra os momentos que se seguem a um alegado episódio de insultos racistas contra os filhos dos atores brasileiros Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apenas revela uma parte: a parte em que a mãe das crianças confronta uma mulher portuguesa de 57 anos que terá insultado Titi e Bless, de 9 e 7 anos . O que aconteceu antes e depois não ficou registado pelo menos neste vídeo. Na investigação aberta apenas as testemunhas podem esclarecer ao certo o que se passou — assim como as imagens de videovigilância que o restaurante de praia da Costa da Caparica onde tudo aconteceu já se disponibilizou a facultar.

Face às pontas soltas que existem, algumas dúvidas ainda subsistem. Por exemplo, se a suspeita dos insultos racistas estava alcoolizada, como anunciou a GNR, a responsabilidade no crime poderá ser diminuída? As pessoas que estavam no restaurante podiam ter retido a mulher de 57 anos até à chegada da polícia? E a mãe das crianças pode ser alvo de uma queixa por ter batido e cuspido na suspeita — como a própria admitiu ter feito numa entrevista à TV Globo?

