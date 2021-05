Não acha estranho que as vozes que falaram sobre a sua candidatura, nomeadamente da direção do PSD — quer Rui Rio, quer José Silvano, que é secretário-geral do partido — tenham tido alguma dificuldade e até tenham dito que não é candidata a deputada mas à câmara da Amadora? Parece que há sempre aqui uma desvalorização da sua candidatura ou uma tentativa de justificá-la.

Não sinto que a minha candidatura esteja diminuída. Penso, com todo o respeito que os demais candidatos me merecem, que não há mais nenhuma candidatura que esteja a ser propalada como a minha.

Mas agora estava a falar sobre o PSD e as declarações de Rui Rio.

Em relação à direção, as declarações do senhor deputado José Silvano foram também muito descontextualizadas. Em bom português, aquilo que ele disse foi: se a senhora quisesse e ambicionasse entrar para o Parlamento teria de passar por um crivo muito mais apertado. E foram exatamente estas as expressões que ele usou. Ora, um crivo mais apertado, não é um crivo impossível. É só mais difícil. Mas difícil é aquilo para o qual eu fui talhada, por isso é que estou na Amadora.

“[Se PSD retirasse o apoio] levava candidatura até ao fim, como independente”

Neste momento, se o PSD lhe retirasse o apoio manteria a sua candidatura?

Até ao fim.

Como independente?

Até ao fim. Como aliás, estou [independente].

E existe esse risco?

Não. Tenho de ser mesmo muito honesta. Tive muito receio na primeira semana. Ainda não tinha saído o meu nome e confesso-vos que me senti profundamente injustiçada. Vou dar um paralelismo um pouco naïf, mas tive um homem que me cortejou durante meses e meses a fio, e este homem é o PSD, tive muitos outros pretendentes, mas muitos, todos da direita, menos um só partido — que nem sequer é de direita…

Que é qual? Já disse isso em várias entrevistas, mas não concretiza.

Vou abrir uma exceção. Não falei dos outros partidos todos e não falo a não ser quando algum der dois passos à frente. Falei do Chega porque o líder do Chega assumiu-o com a frontalidade que lhe é característica e, portanto, eu posso falar sobre isso. O estarmos a pôr cá para fora conversas e convites que foram feitos em privado é de uma deselegância inqualificável. Vou-lhe dizer isto porque tenho autorização desse mesmo partido para o dizer: fui contactada há muito tempo por um partido que nunca imaginei que pudesse ter interesse em mim. Era o partido do Marinho e Pinto, que neste momento tem à frente o meu ilustre colega Bruno Fialho. E, para ser franca, há múltiplas coisas relativamente às quais eu até me identifico em relação a esse partido e também à coragem dos dirigentes sucessivos que o mesmo foi tendo. E, portanto, é esse o partido que não é conotado ainda — não sei o que pode acontecer no futuro — com o espectro da direita. Mas indo ao que estava a dizer. Em determinado momento, cedo na petição de casamento que foi feita. E eis senão quando o mesmo vai falar com a mãe e a mãe se calhar diz-lhe que não é quem esperava.

Quem é a mãe nessa sua metáfora?

Não sei, não tem rosto.

Mas é público que houve alguma hesitação na direção do PSD em relação à sua candidatura.

É público que houve essa hesitação. Não sei é quem são essas pessoas que hesitaram e, portanto, seria injusto eu estar a partir do pressuposto de que sei quem são e entregar-lhe aqui os nomes. Não o faria jamais. Se já o soubesse, dir-lhe-ia com a mesma transparência que me caracteriza. E, portanto, nesse impasse que houve, eu senti-me injustiçada. Então tanto tempo que estive a ser cortejada pelos outros, escolho o único que podia ser aquele em que eu me revejo, e depois temos uma circunstância dessas. Mas depois apercebi-me de uma coisa: não era tanto a direção que estava a vacilar em relação a mim. E digo-lhe isto com frontalidade porque sei, porque depois fui contactada por diversas pessoas que me disseram: ‘Estamos aqui, estamos consigo’. Agora, isto tem um timing. Agora, o meu timing, o vosso timing, não é igual ao timing desta mesma direção. Gostava que fosse mais célere, mas tenho de aprender. Estou a entrar num jogo em que não sou eu que vou fazer as regras. E isso é algo que é muito importante as pessoas perceberem. Aceitei jogar este jogo e vou ganhá-lo com as regras desse jogo. Não as vou desvirtuar.

“Não acordei e pensei: ‘Opá, eu vou ser a panaceia para os problemas do PSD.'”

Disse que sempre teve uma grande afinidade com o PSD. Em 2019, numa entrevista no podcast de Rui Unas, disse: “PS e PSD sinceramente eram a mesma coisa: vira o disco e toca o mesmo”. Mudou de opinião?

Disse até mais. Disse que eram faces distintas da mesma moeda. E são-no. É minha convicção que o panorama político português está bipolarizado nestes dois grandes partidos: PS e PSD. E é quando há uma falência do discurso destes partidos para o eleitorado — e para estes efeitos, acontece em Portugal o que acontece nos outros países — que infelizmente nós vamos ouvindo as pessoas e nos vamos confrontando com essas realidades perigosas. Quando há uma falência do discurso para o eleitorado, há um divórcio deste em relação a estes partidos centrais, que existem em todos os países.

E na altura, pelas suas palavras, depreendo que estivesse divorciada do PSD.

Não, não. Nunca estive divorciada. Mas onde está o divórcio? Estou a reconhecer na altura o que estou a reconhecer agora: são faces distintas da mesma moeda. Atenção que a cara não é a mesma coisa que a coroa.

Mas também disse que “eram a mesma coisa, vira o disco e toca o mesmo”.

E são. São partidos que se encontram numa governação similar que nada tem que ver com os eixos polarizados que pululam agora por aí na nossa democracia. Aliás, um dos partidos em causa já pulula por aí há 20 anos. Estou a falar do Bloco de Esquerda. Esses partidos oportunistas, que encontraram nas brechas dos partidos do eixo da governação, um coio, onde pululam e onde graçam a unidade nacional são uma demonstração da falência do partido PSD e do partido PS.

Então a sua candidatura encara-a pelo menos como uma forma de inverter essa falência que diz que o PSD atravessa.

Sim. Mas atenção, não meta em mim esse mérito, porque a mim nunca me passou pela cabeça. Esse mérito cabe às pessoas do PSD, como a outras tantas de outros partidos que me contactaram: terem percebido que era necessário uma pedrada no charco. Ao terem percebido que, ou nós mudamos a nossa direção aqui e ali ou então estamos a abrir porta a uma maior representatividade de outros partidos extremistas que estão às portas da nossa democracia. E, portanto, e que está ligada à minha candidatura. Não fui eu que acordei um dia e pensei: ‘Opá, eu vou ser a solução, a panaceia para os problemas do PSD.’

Já teve, aliás, uma repercussão nacional. O primeiro-ministro referiu-se a si como a “senhora do Chega”. Sente que está a ter uma dimensão nacional?

Acha que se referiu a mim?

O que está a querer dizer é que era um ataque ao líder do PSD?

Não. A questão é que, quando diz que se referiu a mim, está a dizer muito bem. Toda a gente percebeu que era a mim, muito embora o senhor primeiro-ministro, numa forma esquiva, como lhe é característica, não tivesse tido a frontalidade e a verticalidade de dizer: ‘Aquela senhora, com aquele nome, que veio do Chega’. Que como sabe, aliás, é falso. É uma mentira escandalosa, mas também não é nada a que os portugueses não estejam habituados vindo do senhor primeiro-ministro António Costa, e já agora também do PS.

“Já vi frases do PAN que subscrevia sem pestanejar”

Vou ler-lhe esta frase: “Portugal não é um país racista, há episódios de racismo no país. Sabe quem disse isto?

Sei. Fui eu.

A frase é de André Ventura. A sua sobre o assunto é muito parecida: “Não somos um país racista, Portugal é um país com racistas”.

E sabe também quem é que diz estas frases? Todas as pessoas com o mínimo de discernimento e com um mínimo de honestidade intelectual. Se sair à rua e perguntar a cem portugueses indiscriminadamente na rua, eu dir-lhe-ia que pelo menos 50% irão dizer exatamente isso. Irão dizer que Portugal não é um país racista, é um país como tantas outras democracias que existem no mundo, que têm incidentes racistas e pessoas racistas. O racismo é um mal moral. E obviamente que nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos e esses defeitos têm que ser combatidos. E o racismo é um daqueles que temos de começar a combater logo de tenra idade. O racismo vem da ignorância e, portanto, nós temos de começar a dar instrumentos às crianças desde muito cedo para perceberem que esse mal moral existe, é injusto, é pernicioso e não tem fundamental.