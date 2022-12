“Um dia hei de escrever um ensaio sobre o ponto de vista de um americano que não era americano, porque tinha nascido no Sul e andava pela escola de Nova Inglaterra a falar como um preto, mas que não era um sulista no sul porque a família vinha do Norte e olhava de cima para a gente do sul e da Virginia e que por isso nunca era nada em lado nenhum e se sentia mais francês do que americano, e mais inglês do que francês e que ainda assim sentia os Estados Unidos de cem anos antes como uma extensão da sua própria família”.

Esta passagem, transcrita de uma carta a Herbert Read, não esconde o seu lado autobiográfico. Thomas Stearns Eliot vinha de uma dessas famílias dos “Boston Brahmins” de Nova Inglaterra, as primeiras famílias colonizadoras que constituíram uma espécie de aristocracia informal nos Estados Unidos, mas nasceu fora desse mundo. O seu avô, um importante pregador da Igreja Unitária – Eliot, significativamente, considerava a sua família uma espécie de Médici da Igreja Unitária – decidiu evangelizar a fronteira e desceu até St. Louis, terra em que Thomas cresceu.

É certo que Thomas não levou a vida dura da fronteira; teve uma educação letrada – os poemas piedosos que a sua mãe escrevia são surpreendentemente interessantes! – velejava no verão, entretinha-se a escrever almanaques poéticos, a assistir a palestras emersonianas e com este tipo de divertimentos que dificilmente encontraríamos nas classes trabalhadoras das cidades industriais recém formadas, mas ainda assim os atrativos intelectuais do Missouri estariam longe daqueles em que teriam crescido os seus futuros colegas de Harvard.

