“Se parássemos as vendas e só retivéssemos clientes, ainda assim, crescíamos mais de 30% ao ano.” Quem o diz é Marco Costa, vice-presidente de desenvolvimento corporativo global da Talkdesk, o unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares), que em plena pandemia viu o seu valor triplicar depois de fechar uma ronda de investimento internacional de 143 milhões de dólares. Em entrevista ao Observador, o executivo explica porque é que, apesar desta recente operação de financiamento, atingir o break-even [ser uma empresa rentável, sem prejuízos] não está sequer no horizonte da empresa: “Crescer à velocidade a que estamos a crescer custa dinheiro. Não há nada a fazer”, disse, sem revelar os resultados da empresa.

A empregar cerca de 1.300 pessoas, maioritariamente em Portugal, os planos da Talkdesk passam por atingir cerca de 2.000 ou 2.500 de colaboradores no próximo ano. Ainda que o ritmo de recrutamento tenha sofrido um abrandamento por causa da pandemia, a empresa tem agora 350 vagas só para a equipa de produto, que junta cerca de 800 pessoas e deverá atingir as 1.000 em fevereiro do próximo ano. Sobre a gestão da equipa nos últimos meses, confessa: “Estamos a aprender. Se lhe disser que foi tudo fantástico, não é verdade. Há desafios”.

Recentemente, a Talkdesk foi nomeada Líder no Quadrante Mágico da Gartner, na área de Contact Center as a Service (CCaaS), que pela primeira vez distinguiu vencedores da Europa e América do Norte em conjunto. Atualmente, a Talkdesk tem mais de 1800 clientes em mais de 75 países. Foi fundada em 2011 por Tiago Paiva, atual presidente da empresa, e Cristina Fonseca, que se mantém como acionista. Com sede em São Francisco, no EUA, a empresa tem também cinco escritórios em Portugal.

Li que, nos últimos meses, a Talkdesk teve “um crescimento acentuado”. Mas que crescimento foi este? A que dados se referem?

Só consigo dar dados relativos. Nós estamos a crescer mais de 100% de trimestre em trimestre. Quando comparamos o trimestre homólogo do ano passado, estamos a crescer bem mais de 100%.

Mas crescem em vendas?

Sim. A Talkdesk segue o modelo de software as a service, ou seja, é um modelo de subscrição. Quando um cliente vem ter connosco e diz que tem mil pessoas num contact center, subscreve a possibilidade de ter mil pessoas a usar a Talkdesk em simultâneo. Esse cliente vai continuar a ser nosso cliente todos os meses. E todos os meses, na verdade, ele tem de pagar aquela subscrição. Durante o tempo do contracto — três, cinco anos –, esse cliente continua a usar o Talkdesk. Não é numa ótica de fazermos um projeto e depois há uma manutenção. Isso não existe. Há uma subscrição e aquela receita acontece durante todo o tempo de vida do projeto. Temos duas métricas muito importantes. Uma é a capacidade de reter aqueles clientes que já capturámos, porque essa é a receita que queremos que continue lá para sempre. E temos uma equipa que só faz isso. Depois temos uma equipa que traz negócio novo.

O que lhe estou a dizer é que, ao nível do negócio novo, estamos a capturar clientes e estamos a fazer isso a um ritmo que duplica todos os trimestres. Em termos de retenção [de clientes], temos métricas que são das melhores do mercado. Se parássemos as vendas e não fizéssemos mais nada, só retivéssemos clientes, ainda assim crescíamos mais de 30% ao ano. Porque os clientes que temos continuam a crescer também. Em cima desse crescimento, estamos a capturar mais do dobro dos clientes que estávamos a capturar no trimestre anterior. São novos negócios com receitas correntes — todos os meses aqueles clientes vão ficar connosco. Estamos a duplicar as vendas e os novos clientes em termos de volume, mais do que duplicar em relação ao trimestre homólogo.

E de que valores estamos a falar atualmente?

Somos uma empresa privada e, nesta fase, não divulgamos esses valores a ninguém. É algo que só divulgamos ao nosso conselho de administração.

A pandemia veio acelerar este crescimento? Porque muitas empresas tiveram de diversificar as ferramentas com que trabalham. Isto para Talkdesk pode ter sido uma oportunidade para chegar a mais empresas?

Sim, pode. A Talkdesk trabalha na área da experiência do cliente, ou seja, ajudamos os nossos clientes a falarem com os seus clientes. Quando pensamos que, no passado, todos íamos à rua fazer compras e agora quase não saímos de casa, o que é que está a acontecer? Continuamos a consumir, a questão é que consumimos de forma diferente. Esse é o primeiro fator. E consumimos online. Temos estudos e dados que apontam para que cerca de 90% dos clientes compram em marcas nas quais confiam. Como é que se mede a confiança? Mede-se muito na relação. Quando temos de falar, interagir, temos ou não uma boa experiência? E se nós compramos uma coisa e no pós-venda não conseguimos falar com a empresa, estamos imenso tempo à espera… Mas e se ligarmos e tivermos alguém do outro lado que diz “Olá, Marco, bom dia. Comprou este produto, está com algum problema?”, então a experiência é muito diferente.

A interação passa a ser o canal privilegiado de relação com os clientes. E os nossos clientes já perceberam isso, que ter a tecnologia que lhes permite ter a ligação, esse engagement com os clientes é uma questão de sobrevivência. Posso-lhe dizer também que um terço dos consumidores que não tiverem uma boa experiência [com uma marca/serviço] não voltam a comprar naquele sítio. Portanto, quem tratar bem a experiência do cliente tem uma vantagem enorme sobre a concorrência. O mercado está a perceber isso. Quando juntamos isto à mudança na forma como trabalhamos — agora trabalhamos em casa e os contact centers também — estamos a juntar a necessidade de ter uma melhor experiência com a de ter equipas de suporte distribuídas. E é preciso tecnologia para isso. Na Talkdesk temos a sorte de ter a tecnologia que está focada nestas duas coisas.