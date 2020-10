Como acontece uma entrevista online com uma estrela de Hollywood ao mesmo tempo que uma pandemia toma conta do mundo? Primeiro: não há imagem, ninguém põe a vista em cima do astro. Segundo: há duas pessoas da agência de comunicação que produziu esta curta conversa incluídas na chamada. Porque sim, porque pode acontecer alguma coisa, nunca se sabe. Terceiro: mesmo a correr, com tempo mais que limitado e vigilância do patronato, Jeff Goldblum é exemplar. É tudo o que dele se espera: educado, divertido, inteligente, irónico, popstar e com aquele tom de voz de um programa de rádio noturno que salva vidas sem ficar com os créditos.

Temos à volta de dez minutos com o ator e o propósito é saber mais sobre “O Mundo Segundo Jeff Goldblum”, a série documental que o homem apresenta para a National Geographic e que em Portugal pode ser vista através do Disney+. E o que mais encanta nesta tarefa protagonizada pelo amigo Jeff (ele haverá de dizer, neste encontro áudio, que sente um laço de amizade com quem lhe fala, daí tomarmos esta liberdade) é a forma como se mostra sincero. Goldblum é um adulto sério, responsável e esclarecido. Está bem com ele próprio, ao nível de causar inveja. E é esse equilíbrio que lhe permite ter um lado eternamente infantil que acaba por ser o verdadeiro protagonista deste programa.

“O Mundo Segundo Jeff Goldblum” fala de sapatilhas, gelados, ganga, churrasco, bicicletas, café ou jogos de vídeo. Desmonta todas estas coisas boas através de curiosidades, histórias de colecionadores que julgávamos impossíveis, detalhes técnicos e históricos que só estão ao alcance de uns quantos especialistas (quase ao nível do patológico). Tudo isto, em princípio, é interessante. Mas o que faz a diferença é o apresentador.

[o trailer de “O Mundo Segundo Jeff Goldblum”:]

Goldblum quase não tem guião, mal se prepara, atira-se ao tema, faz perguntas, lança olhares curiosos e faz o que tem a fazer: é ele próprio. Um eterno garoto deslumbrado com a possibilidade de saber mais sobre as coisas que o fascinam. Um guloso intelectual, como os gulosos açucarados são quando se deparam frente a frente com o melhor dos sortidos de gomas. E com um entusiasmo raro de encontrar. Talvez este curto diálogo baste para dar uma ideia do gosto com que Jeff Goldblum trata tudo isto.

Como é que descreveria este programa a quem nem o trailer viu?

Primeiro que tudo, diria “olá amigos portugueses”.

Naturalmente.

Claro. Depois, explicaria que se trata de um programa em que falamos de coisas de que as pessoas gostam muito, coisas que despertam paixões. Coisas que, e por estes dias isto tem ainda mais interesse, nos aproximam. Coisas que geram grupos, comunidades… temos um episódio sobre sapatilhas e estivemos numa convenção só sobre sapatilhas, cheia de pessoas obcecadas com aquilo que podem usar nos pés. Ou tatuagens, neste caso para saber mais voltei à minha cidade natal, Pittsburgh, e vi alguém a tatuar a minha cara numa perna. Ou ganga. Metade das pessoas no mundo usa ganga, mas isso representa enormes desafios ambientais. Há gente muito interessante que está a usar a ciência e as novas tecnologias para tentar enfrentar este dilema. Temos um episódio dedicado ao churrasco, algo que existe para juntar pessoas. Há um momento em que vou visitar uma criação de grilos, gerida por pessoas que procuram alternativas para o consumo de proteína. E como grilos num churrasco, como mesmo. E bicicletas. Adoro bicicletas, sabemos que o planeta está em risco muito por culpa da forma como nos movemos, mas as bicicletas são uma ótima forma de o fazer. E são boas para o corpo. E juntam comunidades diferentes. Temos um episódio sobre café. Outro sobre auto-caravanas, que nunca foram vendidas como agora, porque as pessoas querem viajar em segurança. Água, também. Para saber mais sobre água visitámos instalações da Nasa e conhecemos uns astronautas. Há cosmética. Há joalharia. Enfim, é um potpourri, um pacote de variedades com uma curadoria muito cuidada. E em cada um tento ser o mais espontâneo possível com a câmara, falo com os espectadores e com os convidados sem grande preparação, é pouco convencional. Espero que tenho interesse. Eu diverti-me muito.

Nas regras do português escrito para leituras fáceis e sem ruído, um parágrafo como este aqui em cima está fora de questão. Mas é assim que Jeff Goldblum fala e foi assim que ele respondeu. Se o artista respirou entre as frases, ninguém deu por isso. É ele que tem a maior noção do tempo nesta curta entrevista: ele tem dez minutos, mais coisa menos coisa, e quer aproveitar todos, dando prioridade ao programa que tem para apresentar.