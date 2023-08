A pintura do Papa Francisco está num local de passagem do Colégio S. João de Brito. Para que aqueles que frequentam o espaço possam ter acesso ao refeitório, ao auditório e aos campos desportivos é inevitável que passem pela representação do chefe da Igreja Católica que o artista urbano Rui Alexandre Ferreira, mais conhecido por RAF, desenhou num muro alto e central do auditório da instituição pertencente à Companhia dos Jesuítas.

Não se trata de uma obra que fosse merecedora de um grande planeamento. O mural começou a ser projetado apenas uma semana antes do Papa Francisco cumprir este sábado o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus que tem previsto na agenda da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, quando o Pontífice passar por ali, o mural, proposto pelo próprio RAF aos Jesuítas, vai estar inacabado.

“Neste momento, ainda só está [a imagem do] o Papa Francisco concluído, mas vamos passar para uma segunda fase”, explicou o artista ao Observador. “O fundo vai ter multidão, bandeiras, estas questões aqui da Jornada Mundial da Juventude, meio desfocado para ficar em segundo plano”.

