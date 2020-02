Esta postura foi diferente daquela que manteve ao longo de todo o processo e que levou a Polícia Judiciária, em julho de 2019, a pedir ao MP que mandasse o arguido ser alvo de uma perícia à sua personalidade. Naquela altura, os inspetores já tinham ouvido dezenas de testemunhas e o que elas diziam não batia certo com o discurso do próprio Vasco Brazão. Se, por um lado, o militar dizia que se limitou a cumprir ordens superiores, por outro, os seus colegas descreviam-no sempre como manipulador — manipulando até o ex-diretor da PJM, também arguido no processo. “Depoimentos de várias testemunhas mostram que a personalidade de Vasco Brazão não se coaduna com essa atitude que o mesmo pretende fazer transparecer para os autos”, lê-se no pedido da PJ enviado a 5 de junho ao MP, que consta no processo e a que o Observador teve acesso.

Nesse pedido de perícia psicológica “em termos de relacionamentos interpessoais e processos mentais deste arguido” para obter “o perfil de personalidade”, a PJ estabelece mesmo os quesitos que devem ser analisados pelos peritos: “volubilidade/encanto superficial, sentir grandioso de si próprio, estilo manipulativo, ausência de remorsos ou sentimentos de culpa; superficialidade afetiva; ausência de empatia; não acatamento de responsabilidades pelas suas ações; impulsividade; irresponsabilidade; egocentrismo; natureza da relação profissional com os seus subordinados, com os pares e com os seus superiores”. Quesitos que, de acordo com o psicólogo criminal Carlos Poiares ao Observador, se coadunam com “critérios de diagnóstico de perturbação antissocial, o que na gíria aparece como um quadro de psicopatia”, diz o especialista sem conhecer o processo em causa.