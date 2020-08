Não fossem as coisas como elas são, não restariam dúvidas de que aqueles risos eram de puro nervosismo. Afinal de contas, Mike Pence dizia ali o indizível, mas também o óbvio aos olhos de todos, sobre a sua parceria com Donald Trump. “Nós chegámos até aqui por caminhos muito diferentes”, disse o vice-Presidente no discurso que marcou a terceira noite da Convenção do Partido Republicano.

“Muito diferentes” é por si só uma expressão vincada, mas neste caso até pode ser considerada um eufemismo.

Donald Trump chegou à política em 2015, vindo de uma vida que começou no imobiliário mas que ganhou destaque nos casinos e nos reality-shows em que este homem de três casamentos e libertino público e assumido figurava — por vezes com um discurso difícil de entender, perante os vários “piiii” que lhe cortavam a fala. Mike Pence tem um caminho diferente: a sua voz grave e bem colocada ouviu-se durante anos a fio num programa de rádio assumidamente conservador, feito a partir do estado do Indiana, do qual viria a ser congressista e mais tarde governador — todo um percurso feito sempre com uma Bíblia na mão e com a mesma aliança no dedo.

Não foram risos de nervosismo nem quando o prudente Mike Pence referiu a personalidade do Presidente dos EUA, várias vezes intempestivo. “Ele faz as coisas à sua maneira, nos seus próprios termos. Não deixa passar quase nada. E quando tem uma opinião o mais certo é que a expresse”, disse, arrancando risos à plateia. “Sem dúvida que ele tem feito as coisas de forma interessante!”