Em agosto, já com a operação afetada pela pandemia e o recurso ao lay-off simplificado, o sindicato dos pilotos denunciava incumprimentos do acordo de empresa. Segundo o SPAC, a TAP teria convidado pilotos a realizarem voos em dias de folga, sem o pagamento de horas extra previsto no acordo de empresa.

A suspensão parcial do acordo de empresa pode reduzir de forma significativa esses custos? O Observador sabe que, em alguns casos, suspender as condições acordadas, de forma negociada ou não, durante alguns meses, ou mesmo um ano (para reduzir os custos com pessoal nos piores momentos da crise da aviação e enquanto houver incerteza sobre a retoma), não será suficiente para cumprir as metas do plano de reestruturação.

Terá de haver um alinhamento com as condições laborais praticadas com as companhias concorrentes da TAP, pelo menos as de bandeira, o que em alguns casos implica reduzir de forma estrutural algumas regalias negociadas, ou seja, exige a alteração dos acordos de empresa e não apenas a interromper a sua aplicação por alguns meses. Ou seja, teria de ser objeto de negociação com os sindicatos.

A redução do número de colaboradores – os números anunciados aos sindicatos rondam entre os 2.000 e os 3.000 – é outro elemento na complicada equação do plano de reestruturação, que também deve incluir a diminuição da frota dos atuais mais de 100 aviões para entre os 85 e os 90, o patamar mínimo considerado para manter o hub operacional no aeroporto Humberto Delgado. Ainda que se possa equacionar um cenário de recontratação dos profissionais num quadro de retoma consistente da operação, ninguém arrisca avançar com um horizonte temporal para essa realidade.

Decreto-lei de 77 levanta dúvidas do ponto de vista constitucional

O diploma de 1977 foi aprovado no rescaldo do PREC (Programa Revolucionário em Curso), numa altura em que uma parte importante das grandes empresas tinha sido nacionalizada e estava sob controlo estatal. E nunca terá sido revogado, ainda que algumas disposições possam ser questionáveis face à evolução legislativa. Aliás, já foi evocado pelo Governo quando, em 1980, declarou a TAP como empresa em situação económica difícil e a autorizou a suspender os acordos de empresa.

Por outro lado, o decreto-lei foi aprovado em conselho de ministros, no primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, sem ter passado pela Assembleia da República. É aqui que está uma das objeções apontadas pelos especialistas em direito laboral ouvidos pelo Observador: a “inconstitucionalidade orgânica”.

A Constituição define que, em matéria de direitos fundamentais (onde se inclui o da contratação coletiva), é a Assembleia da República quem tem competência para legislar, mas pode delegar essa responsabilidade ao Governo através de uma autorização legislativa. E isso não aconteceu em 1977.

“O Governo só podia intervir se houvesse um decreto de autorização legislativa“, explica ao Observador o advogado Luís Gonçalves da Silva. Daí que uma “intervenção por resolução do conselho de ministros” pareça ao advogado “uma inversão da hierarquia dos atos normativos“. Para desatar este nó, ou a Assembleia da República legislava a suspensão unilateral dos acordos, o que seria um processo moroso, ou autorizava o Governo a legislar.