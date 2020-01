Entendimento semelhante tem o SNPVAC. Ao Observador, Henrique Martins, presidente da associação sindical, diz que o sindicato vai avançar com uma ação em tribunal contra a TAP, em conjunto com “cerca de 20” das funcionárias afetadas. O número de tripulantes envolvidas é, no entanto, “maior”, refere o sindicalista, sem especificar. Garante ainda que em causa estão não só trabalhadoras que usufruíram de licenças parentais complementares, mas também funcionárias que gozaram licenças parentais iniciais. Questionada pelo Observador sobre esta situação, a TAP não respondeu. O Observador sabe ainda que pelo menos um outro trabalhador da manutenção da empresa também ficou impedido de ser promovido por ter gozado uma licença parental complementar.

O SNPVAC argumenta que a decisão da TAP vai “contra a lei e o Código do Trabalho, nomeadamente o artigo 35.º, que proíbe a discriminação pelo exercício da maternidade e da parentalidade, bem como vai contra o que está estipulado no nosso Acordo de Empresa”.

O Acordo de Empresa (AE) firmado entre o SNPVAC e a TAP define que os trabalhadores que se encontrem “impedidos de voar” devido a “licença de maternidade e de paternidade, nos termos do Código do Trabalho”, têm direito “ao crédito da média de horas de voo realizadas pelos tripulantes com as mesmas funções, afetos ao mesmo tipo de equipamentos e em serviço exclusivo de voo, por cada dia de impedimento”. Não faz, portanto, distinção entre licenças iniciais e complementares.

Mas mesmo que o AE previsse a decisão que a TAP tomou, “tal não deve ser entendido como lícito”, diz ao Observador Pedro da Quitéria Faria, advogado e especialista em direito laboral, uma vez que a lei prevê que seja sempre aplicado ao trabalhador o “tratamento mais favorável” — o do Código do Trabalho ou o do Acordo de Empresa.

O Código do Trabalho foi alterado em setembro deste ano no sentido de reforçar a proteção na parentalidade e passou a definir que “é proibida qualquer forma de discriminação em função do exercício pelos trabalhadores dos seus direitos de maternidade e paternidade”. Esta proibição aplica-se a “discriminações remuneratórias relacionadas com a atribuição de prémios de assiduidade e produtividade, bem como afetações desfavoráveis em termos da progressão na carreira“.

É uma atitude altamente discriminatória, estranhamente praticada por uma empresa cujo capital maioritário é detido pelo Estado português”, defende Henrique Martins, acrescentando que “infelizmente, de algum tempo a esta parte, a TAP vem fazendo interpretações peregrinas sobre este assunto e outros que põem em causa a paz social”.

Contactada pelo Observador, a TAP “entende que não tem fundamento a acusação de prática discriminatória“. A companhia aérea refere que o “exercício dos direitos de parentalidade” é “integralmente reconhecido pela empresa” como “serviço efetivo” para efeitos de contagem ou verificação da assiduidade. Porém, este princípio legal “exige interpretação restritiva” quando estão em causa acréscimos salariais ou promoções.

Nesses casos, a TAP reconhece como tempo de serviço efetivo situações “que se impõem” ao pai e à mãe, “sem intervenção da respetiva vontade (como é o caso das situações de gravidez de risco específico ou clínico, das licenças parentais iniciais obrigatórias)”. Mas não reconhece o tempo decorrente “do exercício do direito, por opção individual legítima, mas livre e responsável, como é o caso, por exemplo, de licença parental complementar”. Na prática, o tempo da licença parental complementar é interpretado como suspensão do contrato de trabalho.

Tenha-se presente que, por utilização legítima dos direitos de parentalidade, a duração de total inexistência de serviço real de funções pode atingir 5 ou mesmo mais anos”, afirma a TAP.

Ao Observador, a Comissão para a Igualdade do Trabalho e no Emprego (CITE) revela que “recebeu queixa formulada por seis trabalhadoras da referida entidade empregadora por, alegadamente, terem sido penalizadas na promoção das suas carreiras profissionais em virtude de terem gozado licença parental complementar”.