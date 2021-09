Podia ser apenas mais um aviso, entre o legal e o literário, como aqueles que aparecem depois dos créditos das telenovelas: “Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se referem a pessoas e fatos concretos, e não emitem opinião sobre eles”. Podia, mas não é. Até porque a autora desta advertência, que aparece ainda antes da primeira página de Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha (Tinta da China), a brasileira Tati Bernardi, reivindica a veracidade dos factos. Ou melhor, “não tem nada aqui que seja 100 por cento inventado”, diz, por zoom, a partir de sua casa, em São Paulo.

O termo é “autoficção”, e ela até dá um curso nisto de, a partir de uma base real e autobiográfica, atalhar caminho sem outros limites que não os da imaginação. Passados quatro anos de Depois a Louca Sou Eu, um assumido livro de memórias sobre “uma época de muita ansiedade”, Bernardi escreve sobre toda a ambivalência que a invadiu no momento em que se preparava para ser mãe pela primeira vez – e sobre a forma como aprendeu a abraçar esses sentimentos contraditórios.

Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha sai em Portugal numa altura em que a humorista e guionista de 42 anos, colunista do jornal A Folha de São Paulo, protagozina o podcast-fenómeno “Calcinha Larga” (um dos oito mais ouvidos no Brasil), sobre maternidade, sexo e amizade, e também o fascinante “O Meu Inconsciente Colectivo”, em que se expõe em sucessivas sessões de psicanálise com alguns dos mais respeitados psicanalistas do Brasil. Todas estas derivas em torno do “eu”, assume, são o que lhe “dá tesão”. Mas está a tentar sair dessa “carência infantil” e passar a escrever sobre o outro. “Ainda não consegui, mas é uma busca.

Porque escolheu o caminho híbrido da autoficção, em vez da autobiografia ou da ficção?

Mesmo quando estou almoçando com amigos e estou a contar uma história – o parto da minha filha, por exemplo – esforço-me tanto por ter graça que, quando vou ver, estou fantasiando em cima da história verdadeira. O meu compromisso não é com contar exatamente o que aconteceu; o meu compromisso é com entreter, fazer rir, emocionar. Quando dou por isso está todo o mundo prestando muita atenção. Sou muito exagerada, mas de qualquer forma tendo a achar que tudo o que é autobiográfico é autoficção.

O que a atrai nesse papel?

Todo o escritor é meio carente. Quer ser ouvido, lido. O ganho com isso é conhecido: cativar as pessoas, ser amado. É essa a carência de todo o escritor.

Há muitas formas de receber atenção. No seu caso, escolheu os livros, as crónicas, os podcasts. Falando deste livro, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, como surge a ideia?

Li um livro chamado Afetos Ferozes, da Vivian Gornick [no original, Fierce Attachments – não está editado em Portugal], que é um livro autobiográfico sobre a relação da autora com a mãe. Isto foi há uns quatro anos, antes de engravidar. A minha filha tem três anos agora. Aí, eu falei: “quero escrever um livro sobre a relação de uma mulher adulta com a mãe, com briga, paixão, inveja, diferença de épocas.” Porque é esse o tipo de relação que eu tenho com a minha mãe. A gente briga, mas conversa o dia inteiro. A minha mãe é descendente de portugueses, eu sou descendente de portugueses e italianos. Há essa intensidade latina. Só que quando já tinha um terço do livro escrito, engravidei de uma menina. E fui atravessada por tantas emoções e sentimentos e medos que pensei, “não vai dar mais para escrever um livro do ponto de vista de uma filha. Vou ter de escrever um livro sobre uma mulher que é filha e mãe.”

Que está grávida.

A gravidez é um pouco esse limbo. Você ainda não é mãe daquele bebé porque ele ainda não nasceu, mas já não é só filha, porque já está grávida. Uma das coisas que eu pensei foi, “e se a minha filha nascer com a genética de loucura da minha família?” Na minha família, todo o mundo tem crise de ansiedade, mania de perseguição, TOC [transtorno obsessivo-compulsivo]. Eu, tendo uma filha, estou transmitindo essa genética de loucura. E então virou o livro de uma mulher grávida pensando na relação dela com a mãe, com as tias, com a família, e em como é que vai ser tornar-se mãe.

Foi um parto difícil?

O parto do livro foi quase mais difícil que o da minha filha. Com a minha filha estive dois dias com contracções e sem dilatação e acabei por fazer uma cesariana. Mas o livro foram dois anos. Tinha muito medo de escrever este livro, que a minha mãe ficasse chateada. E de facto ela ficou chateada.