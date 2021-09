O resultado é Vista Chinesa, romance breve e indigesto em proporções semelhantes, escrito na forma de uma carta hipotética aos filhos — “é mais um testemunho. Um testemunho, não. Um testamento”. Relato digressivo, que se aproxima e afasta do facto central e nos faz cúmplices da confusão de Júlia e do seu penoso esforço de memória para tentar recompor o rosto do agressor — “o rosto que a gente nunca lembra mas não consegue esquecer” –, Vista Chinesa esforça-se por lidar com as franjas do trauma: o silêncio, os não ditos, as marcas duradouras no corpo da vítima, a violência que se prolonga na investigação policial, conduzida por um coro de ineptos mais preocupado em enviar alguém para a cadeia do que em descobrir o verdadeiro culpado.

Vista Chinesa é um passo em frente na caminhada de Tatiana Salem Levy enquanto escritora interessada em perceber como os traumas de uma geração continuam mesmo naqueles que não viveram o episódio traumático. Aqui, o desafio foi não se furtar às palavras que nomeassem o interdito.

O Observador encontrou-se com Tatiana em Lisboa, na semana em que Vista Chinesa foi apresentado publicamente na cidade onde vive desde 2013.

Como é que o episódio próximo de uma violação começa a traduzir-se na necessidade de fazer disso uma ficção?

A violação aconteceu em 2014, com uma amiga muito próxima. Alguns meses depois, surgiu a ideia de escrever um romance sobre isso, de contar essa história ficcionalmente. Aquilo que me interessa é explorar a linguagem literária, nunca me passou pela cabeça escrever um relato do que aconteceu. Interessava-me investigar de que forma a literatura poderia narrar essa experiência inenarrável. É uma experiência cercada de indizíveis. Quando se está perto de alguém que sofreu uma violência tão grande, sente-se que aquela pessoa não vai conseguir exprimir o que lhe aconteceu. Existe um abismo entre o que ela viveu e o que pode contar. Isso também angustia quem está perto, a sensação de que nunca vamos chegar lá, de que nunca vamos saber exatamente o que aconteceu mesmo que ela diga tudo o que aconteceu. Como escritora, isso tocou-me particularmente. Como dar conta disso? Será que a literatura nos pode aproximar desse indizível que tomou conta do espaço naquele momento?

E pode?

Acho que pode. Há estratégias próprias da literatura, ou da arte de forma geral, de que o mero relato não daria conta. Poder ir e vir no tempo, poder ser fragmentado, contraditório… Há uma liberdade que é a possibilidade de exprimir mais a nossa subjetividade.