Isto quer dizer que os parâmetros alteraram-se? Ao Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros considerou que não cabe a Portugal esclarecer essa questão. Já a Embaixada Britânica, que não quis fazer comentários sobre o relatório enviado ao Governo português, indicou ao Observador que as decisões do Reino Unido, desde o início da pandemia nesta matéria, “têm sempre sido baseadas nos conselhos científicos e técnicos da autoridade de saúde (Public Health England — PHE) e do Centro Conjunto de Biosegurança (JBC)” e os fatores que têm sido tidos em conta são vários, entre eles a taxa de incidência do vírus, a taxa de letalidade, o nível de testagem, os dados que cada país reporta à OMS, e a evidência epidemiológica. “Este processo não se alterou.”

Para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o facto de as autoridades britânicas terem indicado “de forma mais precisa e clara” os critérios vai permitir uma “organização da informação relativa à evolução da situação epidemiológica portuguesa de modo a responder-lhes direta e sistematicamente”.

E acrescenta que antes e depois de 3 de julho, Portugal já tinha feito chegar às autoridades britânicas “toda a informação atualizada sobre a situação epidemiológica portuguesa”, além de que tinham sido feitas “várias reuniões técnicas” onde tinha sido analisada “conjuntamente” a informação.

Agora, ganha-se em maior precisão.”

Portugal segue recomendação da UE, mas aplica medidas diferentes à chegada

Apesar de o Governo português ter apontado o dedo ao critério da taxa de incidência antes de Portugal ser colocado na “lista negra” do Reino Unido, este é um dos critérios utilizados pela União Europeia (UE) para definir a lista de países com quem abriam fronteiras e Portugal segue as recomendações da Europa. Ou seja, só permite a entrada de cidadãos vindos do Canadá, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia, China, Austrália, Nova Zelândia, Ruanda, Uruguai, Geórgia, Japão e Tailândia — os 15 países extra-comunitários com quem a UE abriu fronteiras —, além de países da União Europeia, incluindo o Reino Unido — que será tratado como Estado-Membro até ao final do ano, apesar do Brexit — e países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça).

Os voos de e para outros destinos que não os referidos serão permitidos apenas para a realização de viagens essenciais”, lê-se no site do SNS24.

Tal como foi anunciado no final do mês de junho, o Conselho Europeu emitiu uma recomendação, onde explica que se baseou em três critérios para decidir que países entravam nesta lista:

o número de novos casos de Covid-19 registado nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, isto é, os países têm de ter um número de novos casos inferior ou, no mínimo, semelhante ao da média da UE; uma tendência “estável ou decrescente” do número de novos casos em relação aos 14 dias anteriores; critérios relacionados com a “resposta global à Covid-19”, ou seja, “testes, vigilância, rastreio dos contactos, contenção, tratamento e comunicação de dados, bem como a fiabilidade das informações disponíveis e das fontes dos dados e, se necessário, a pontuação média total em todas as dimensões do Regulamento Sanitário Internacional (RSI)”.

No entanto, as medidas aplicadas à chegada a Portugal variam consoante o país de origem. De acordo com o site do SNS24, os cidadãos de países da UE e do espaço Schegen, só serão submetidos a um controlo da temperatura na chegada ao país, enquanto os passageiros dos países fora da UE e do espaço Schengen terão de apresentar, no momento da partida, um teste à Covid-19 com resultado negativo, que tem de ter sido realizado 72 horas antes do embarque.

Questionado sobre os motivos para esta diferença de tratamento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros explicou que os critérios que estiveram na base das medidas aplicadas aos cidadãos da UE e do espaço Schegen prendem-se com “o respeito pela liberdade de circulação dentro do Espaço Schengen e pela recomendação do Conselho da UE”, enquanto que para os restantes 15 países referem-se “critérios de saúde pública, de modo a garantir a máxima segurança possível do conjunto dos passageiros de cada voo e a máxima proteção possível dos residentes em Portugal”.

No entanto, a recomendação do Conselho Europeu não indica que os países fora da UE e do espaço Schegen tenham de ser submetidos a medidas diferentes à entrada nos países da UE, como Portugal está a fazer.