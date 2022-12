Do teatro à dança, passando pela performance e pela instalação artística, são muitas as propostas já marcadas para 2023 nos palcos nacionais. Entre estreias absolutas – como é o caso de nova criação dos Silly Season, “Rei Édipo”, ou de “A Hora em que não sabíamos nada uns dos outros”, de Olga Roriz, o próximo ano traz, acima de tudo, propostas onde se esbatem as fronteiras entre o movimento e a interpretação. E há de tudo: revisitações e homenagens, leituras e reflexões sobre o mundo atual, mas também obras de referência que regressam até nós sob diferentes formas de apresentação.

Certo é que o início de 2023 é marcado pelo pêndulo da coreógrafa Anne Teresa de Keersmaker, com dois espetáculos (um deles para a Companhia Nacional de Bailado, em conjunto com outros coreógrafos). Nos primeiros meses e uma vez que grande parte das temporadas de 2023-2024 ainda se encontra por definir, há também espaço para revisitar Pedro Almodóvar, Joe Orton, Shakespeare e Beckett: nomes que irão ecoar entre os destaques no domínio do teatro. Na dança, além de Keersmaeker, o destaque vai para as novas criações das portuguesas Olga Roriz, Lígia Soares e Né Barros e para o programa dedicado a Stravinski, que se evidencia na segunda metade da temporada da CNB.

Teatro

“Tudo Sobre a minha Mãe”

Teatro São Luiz, Lisboa (11 a 22 de janeiro) e Teatro Rivoli, Porto (27 a 29 de janeiro)

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.