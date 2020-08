Tecnologia pós-Covid: homem versus máquina?

Passamos a dar mais valor à relação humana?

Mas, afinal, toda a conectividade ampliada pelo confinamento vai aproximar-nos mais fisicamente uns dos outros ou aprofundar ainda mais a distância que já se vinha a verificar? De acordo com Sofia Couto da Rocha, “o impacto das mudanças não vai ser sentido já, sê-lo-á em fases e com impacto distinto para as diferentes gerações”. “Numa fase de rebound, no início todos queremos voltar ao abraço físico e à restante panóplia de hábitos prévios, mas com o avançar do tempo, e à semelhança de outras transformações na história, acredito que algumas das nossas ações venham a sofrer alterações, nomeadamente nas compras online, na forma e frequência como falamos com familiares à distância, no modo como interagimos com a saúde ou como valorizamos uma boa conexão de Internet”, explica a médica, para quem “o novo normal será identificado passo a passo, na forma como a realidade e a interação com a mesma ganhou touchpoints digitais, mas ensinou-nos a valorizar outros totalmente offline”. Em suma, considera que “não sabemos por quanto tempo vamos mudar os nossos hábitos, isso vai estar diretamente relacionado com a penetração das novas soluções na nossa vida”.

Para Tiago Mesquita Carvalho, “a questão de se saber o que será do futuro, se será melhor ou pior, se terá mais ou menos conectividade, solidariedade ou virtualidade é ela própria filha da era tecnológica em que estamos mergulhados” e frisa que “somos nós, de facto, que criamos o futuro, embora não saibamos inteiramente como”.

A verdade é que “as pessoas foram levadas, pela suspensão abrupta do seu mundo, isto é, do seu contexto de familiaridade, a questionar de onde vem e para que serve tudo o que antes compunha o seu quotidiano e quão realmente necessárias são as suas relações com as coisas ou como são as relações com os outros moldadas pelas tecnologias”. Dando exemplos concretos, o investigador lembra que “a sociabilidade presencial foi suspensa, mas prolongou-se através das redes sociais e telemóveis”. Por outro lado, “não só como exercício teórico, mas por prudência, recordámo-nos que a comida afinal não vem das prateleiras dos supermercados”.

Mas outras questões que, na sua opinião, devem ser alvo de reflexão prendem-se ainda com “a exclusão e o acesso a serviços básicos, já que há uma literacia digital emergente que ameaça tornar-se predominante”. Mas será que a literacia digital existente atualmente na população portuguesa é suficiente para abarcar a repentina mudança?

Mais atenção à cibersegurança

Os receios relacionados com a privacidade, o anonimato e a cibersegurança têm aumentado nos últimos meses. De acordo com um relatório do Gabinete de Cibercrime do Ministério Público, até 31 de maio foram recebidas 268 denúncias de cibercrime, das quais 56 foram encaminhadas para inquérito, tendo ultrapassado todos os registos de 2019, ano em que foram reportados 193 crimes online. Segundo Miguel Pupo Correia, professor no Instituto Superior Técnico e investigador no INESC-ID com experiência nas áreas de cibersegurança e privacidade, “os hackers ou cibercriminosos viram a pandemia como uma grande oportunidade para beneficiarem financeiramente”. “Não surgiram propriamente novos tipos de ciberataques ou violações de cibersegurança relacionados com a pandemia”, refere, explicando que esta situação “por um lado, serviu de leitmotiv para enganar um maior número de vítimas, por outro o número de certos tipos de ataques cresceu significativamente”.

Os tipos de ciberataques mais frequentes ↓ Mostrar ↑ Esconder Segundo Miguel Pupo Correia, os ataques mais frequentes relacionados com a pandemia tiveram três objetivos: infetar os dispositivos das vítimas com software malicioso (malware ou ransomware) que cifra os ficheiros e exige o pagamento de um resgate para os devolver; roubo de dados pessoais e ainda fraude com vista à obtenção de fundos, por exemplo, através de falsas campanhas de apoio às vítimas de Covid-19, a profissionais de saúde, entre outros.

Numa altura em que o teletrabalho foi imposto como regra nas situações em que tal é possível, tornou-se crucial para as empresas, instituições e organismos públicos em geral pensarem na segurança das suas redes. De acordo com Miguel Pupo Correia, “as empresas não precisam propriamente de ficar preocupadas quando mandam os seus colaboradores trabalhar a partir de casa, mas têm de tomar as medidas de cibersegurança necessárias”. Na sua perspetiva, a cibersegurança “é o maior risco que as empresas enfrentam hoje em dia”, tendo em conta que “o nível de ameaça é elevado, o nível de preparação em média é insuficiente e o impacto no negócio pode ser terrível”. Em concreto, o especialista diz temer sobretudo pela segurança das pequenas e médias empresas, já que estas “podem não se aperceber que se os computadores ficarem desligados durante alguns dias, o impacto é desastroso; se os dados que estão nesses computadores desaparecerem ou forem seletivamente corrompidos, ainda pior”. As consequências podem mesmo ser terríveis, com o docente a lembrar os casos de falências associadas a este tipo de crime, bem como as muitas empresas que “sofreram prejuízos milionários, até em Portugal”.