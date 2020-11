Tem a certeza que vive sem internet?

No entanto, toda essa simplicidade tem um preço, se pensarmos em privacidade. Afinal, os dados precisam de ser comunicados ao comprar pela internet, e correm o risco de serem expostos — e, consequentemente, usados sem a garantia de proteção. Como nos protegermos? Além de escolhermos um meio de pagamento mais seguro, como o cartão virtual e as carteiras digitais, há outras dicas para evitar ter os dados roubados em compras online. Os especialistas recomendam não fazer compras usando conexões públicas; verificar se o site é seguro, trazendo o ícone do cadeado na barra de endereço do navegador; pesquisar a reputação da loja; não divulgar a senha do seu cartão de crédito nas transações online; e não clicar em links de compras enviados por e-mail e desconhecidos. Parece simples, mas nunca é demais relembrar.

Seguro de casa com proteção digital

Adaptada a esta nova realidade, a Tranquilidade tem no mercado um seguro casa, que vai muito mais além do que as coberturas tradicionais. É que sabendo que a proteção de uma casa não são apenas as paredes e o recheio, a seguradora reforçou este produto com coberturas que protegem as pessoas, os animais domésticos e outros bens, como material eletrónico ou de desporto, mesmo fora de casa. E mais: inclui uma vertente de proteção digital, com a vigilância regular dos seus dados e apoio, todos os dias e a qualquer hora, em situações como roubo ou uso indevido da sua identidade. O seguro inclui ainda o pagamento dos danos em equipamento eletrónico móvel, dentro e fora de casa.

É verdade que o mundo mudou, exigindo-nos mais responsabilidade nas nossas atitudes e na forma como nos relacionamos com os outros. Neste (novo) contexto, nunca o espaço “casa”, entendido como lar, foi tão importante estar seguro.

Saiba mais em

https://observador.pt/seccao/observador-lab/poupe-quando-proteger/