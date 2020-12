Os inspetores do SEF acusados da morte de Ihor Homeniuk ainda não quebraram o silêncio sobre o caso. Mas os requerimentos feitos pelos seus advogados ao longo dos nove meses que se seguiram ao crime levantam o véu sobre as suas versões do que aconteceu: apontam o dedo aos vigilantes por não terem socorrido o cidadão ucraniano e indicam até uma testemunha, uma cidadã brasileira, que terá presenciado diversos episódios de violência entre Ihor Homeniuk e outras pessoas retidas no Centro de Instalação Temporária do aeroporto. Contam também que foram chamados por um superior hierárquico para algemar um passageiro violento e admitem que daí podem “eventualmente” ter resultado lesões no cidadão ucraniano — mas sem qualquer intenção de provocar a sua morte.

Logo depois de terem sido detidos, no final de março, os três inspetores do SEF foram a tribunal para que a juíza de instrução Cláudia Pina os pudesse ouvir e, depois, aplicar as medidas de coação — que acabou por ser de prisão domiciliária com pulseira eletrónica. Só que nenhum deles quis responder às perguntas da magistrada — um direito que todos os arguidos têm. A resposta de Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva foi igual: “Por indicação do meu advogado, não vou prestar declarações”.

Os três suspeitos apenas responderam às perguntas feitas logo de seguida pelos seus advogados — perguntas essas relacionadas com os seus rendimentos e com os familiares que tinham a seu cargo e que serviram, no fundo, para justificar a não aplicação de prisão preventiva. Sobre o caso, os inspetores disseram apenas que o mundo, para eles, tinha desabado e que queriam colaborar com a Justiça, sabe o Observador.