Outra coisa que as pessoas não se apercebem é que também precisamos de ser amigos dos nossos filhos, além de figuras de autoridade, naturalmente. As pessoas tendem a pensar que é uma questão de “ou” e não “e”. É muito importante que tenhamos amor e limites, não uma coisa ou outra. Não temos muito o hábito de descrever o que sentimos quando criamos limites, pelo que habitualmente dizemos coisas como “Já brincaste o suficiente no parque” em vez de “Tenho frio e estou cansada/o, pelo que vamos embora daqui a nada”. São coisas assim que podem mexer um pouco com a saúde mental das crianças, pelo que pensei em escrever o livro que gostava os meus pais tivessem lido para que estas pequenas coisas pudessem ser corrigidas em vez de originar riscos em relações.

Uma das principais mensagens do livro parece ser esta: para sermos pais ou mães é preciso conhecermos a própria infância.

Essa é uma parte importante. É a primeira parte do livro que defende que as pessoas devem perceber-se a si próprias: o que é que pertence ao passado e o que é que pertence ao presente. Se não fizermos esse exercício há o perigo de o passado revisitar o presente. Isso acontece quando pensamos que estamos a reagir ao presente [em questões do dia-a-dia] e estamos, de facto, a reagir ao nosso próprio passado.

São as respostas automáticas versus a reflexão de que fala no livro?

Exatamente. Nós sabemos quando estamos a ter uma resposta automática. Quando algo parece ser muito desproporcional é porque, provavelmente, tal pertence ao passado e não ao presente.

Às vezes, em vez de sermos empáticos numa situação de stress, zangamo-nos com as crianças. Somos até capazes de sentir raiva e frustração, isto de acordo com o que escreve no livro. É possível que estejamos a projetar coisas que já sentimos nos mais pequenos?

Se os nossos pais nos acordaram a gritar “ACORDA! VAIS CHEGAR ATRASADO!”, nós também podemos revisitar isso com os nossos filhos. Mas, se pensarmos bem no assunto, percebemos que não gostávamos mesmo nada de quando isso acontecia.

Mas como é que a infância que tivemos pode moldar o nosso estilo de parentalidade?

No livro dou dois exemplos. Um deles é sobre uma mãe que também é uma psicoterapeuta e que está muito ciente do passado. Todos nos zangamos e isso pode voltar-se contra nós. Ela descobriu que tinha ciúmes da filha por esta poder subir na rede de escalada [estrutura presente em parques infantis]. Quando a filha pediu ajuda na rede, a mãe gritou com ela — naquele momento estava muito furiosa, mas não conseguia perceber o porquê. Mais tarde percebeu que quando era criança não a deixavam usar a rede de escalada, isto quando tinha a idade da filha. Percebeu que tinha ciúmes da filha e foi capaz de admitir isso e de pedir desculpa. O importante não é o facto de cometermos erros, mas sim a forma como os corrigimos.