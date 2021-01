No Congresso dos Estados Unidos, há um conjunto de apelidos que podem soar familiares aos portugueses, como os de Jim Costa, Devin Nunes, Lori Loureiro Trahan ou David Valadao (que perdeu o til na travessia do Atlântico). Os censos norte-americanos dão conta de cerca de 1,5 milhões de portugueses ou lusodescendentes a viver nos Estados Unidos da América atualmente. Trata-se, sobretudo, de descendentes de açorianos que emigraram no início do século passado e se estabeleceram essencialmente em duas regiões: a Califórnia e a Nova Inglaterra. Jim Costa é um exemplo clássico. Na viragem do século XIX para o século XX, os seus avós, agricultores açorianos, mudaram-se para a Califórnia em busca do sucesso numa região agrícola daquele estado.

Um século depois, o neto, de 68 anos, é um dos 435 congressistas norte-americanos — e viveu na pele o recente ataque violento ao Capitólio do qual resultaram pelo menos cinco mortos. Numa entrevista à distância, Jim Costa, congressista democrata pelo estado da Califórnia, relata o que viveu e mostra-se confiante num impeachment, mesmo que apenas depois da tomada de posse de Biden, por considerar que Trump tem de ser responsabilizado e impedido de voltar a candidatar-se.

Ainda antes do início formal da entrevista, o congressista lusodescendente começou a contar a história daquela quarta-feira, enquanto pedia à assessora que nos enviasse as fotografias que ele próprio tirou com o telemóvel durante o inédito ataque, no dia em que o Congresso se preparava para validar os resultados da eleição de novembro. O dia começara como tantos outros: “Eu tenho uma bicicleta em Washington D.C. e uma aqui. Ando de bicicleta cerca de uma hora todos os dias. D.C. é uma cidade muito amiga das bicicletas. Costumo ir até ao rio, até ao Passeio Nacional, às vezes vou até ao Capitólio. Uso camisola, casaco, boné, máscara e as pessoas não sabem que eu sou congressista.”

“Sempre que passo pelo Capitólio, penso que o meu avô e a minha avó nunca imaginariam, há mais de 100 anos, em 1904, quando vieram para este país, que o neto deles viria a servir no Congresso dos Estados Unidos”, conta Jim Costa, sublinhando uma e outra vez o orgulho que tem nas suas raízes portuguesas. Quando viu alguns manifestantes perto do Capitólio, não estranhou: “Estamos sempre a ter manifestações em Washington, é uma coisa normal. Eu sabia que aquele era um dia importante, iríamos votar para certificar os resultados do Colégio Eleitoral, o que habitualmente é um mero formalismo.” Porém, não seria.