A última vez que Pedro (nome fictício) deu um beijo à mulher foi “há um ano e quatro meses”. É pai de uma filha que nunca abraçou — tem oito meses, nasceu já em plena pandemia. A Covid-19 veio pôr uma barreira entre Pedro e a família, uma separação que nem as grades da prisão impunham. “Vemos imagens de pessoas que abraçam as famílias com plásticos. Nós aqui dentro não podemos fazer isso. Só posso falar com a minha mãe, mulher e filha através destes acrílicos”, lamenta o homem de 26 anos que está em prisão preventiva por crimes de burla informática.

Para além dos acrílicos — os “parlatórios” –, a Covid-19 obrigou a uma diminuição do número de visitas e respetivos horários. Diminuiu o contacto físico, mas, esta sexta-feira, Pedro ganhou uma nova esperança: a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estabelecimento Prisional na Polícia Judiciária de Lisboa. “Estamos a tomar a vacina para podermos ter uma visita normal, sem os acrílicos. Só quero estar com a minha família”, afirma. A opção não poderia ser esperar pelo regresso ao mundo exterior: “Acho que tenho 10 anos pela frente. Tão depressa não saio daqui”, admite.

Como Pedro, tantos outros reclusos desta prisão decidiram esta sexta-feira ser vacinados. Pouco antes das 9h, já havia uma fila à porta do espaço onde habitualmente são feitas as visitas. Um guarda-prisional, de braços cruzados e cara fechada, estava na porta do corredor para a sala — totalmente transformada em centro de vacinação. Um a um, os reclusos começaram a ser chamados após as 9h.

António Casal foi o primeiro. Já esteve infetado com Covid-19 em fevereiro e, por isso, ficou livre da segunda dose. “Foi muito rápido, não sinto nada até agora”, descreveu ao Observador na zona de recobro — um espaço improvisado na mesma sala com cadeiras para os reclusos aguardarem por eventuais efeitos secundários. A separar o recobro estão, precisamente, os parlatórios — percorrem toda a sala numa autêntica barreira. António é natural de Angola, tem 36 anos, e está em prisão preventiva acusado de “tentativa de imigração ilegal”. Está na cadeia há mais de um ano. Aguarda agora julgamento.

“Bora, avança!” A curiosidade sobre o laboratório da vacina e o receio dos mais novos

A campanha de vacinação nesta cadeia surge depois de o Governo anunciar que a imunização dos reclusos iria arrancar a 31 de maio. Na altura do anúncio, o secretário-geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Vítor Ilharco, afirmou ao Observador que a vacinação desta população se trata de uma “questão de humanidade”. A data não foi cumprida, apenas por alguns dias. Vítor Ilharco explica que percebe esse ligeiro atraso, visto que se trata de uma “logística” complexa.

De acordo com dados cedidos ao Observador pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), foram vacinados no dia 2 de junho todos os reclusos do Estabelecimento Prisional de Chaves. Aquela entidade lembra ainda que, numa primeira fase, já tinham sido vacinados os “internados/reclusos inimputáveis, bem como os reclusos com 80 e mais anos e com patologias associadas”. Tal perfazia até esta quinta-feira, de acordo com a DGRSP, 792 reclusos (não contava com o número de vacinados esta sexta-feira em Lisboa).

“Bora, avança!”. O guarda-prisional — um dos cerca de 50 para perto de 100 reclusos, em 70 celas — continuava a marcar o ritmo das entradas na sala de vacinação. Os reclusos vão entrando na sala.

Ali, ao dobrar da enorme porta blindada, que apenas não resiste ao estalar da tinta branca, está José Bernardo, de pé: “Bom dia, como se chama?” Invariavelmente continuava com outras perguntas — “Já esteve infetado com Covid-19? Está a tomar algum medicamento? Tem alguma doença, como diabetes?”. O médico repetia as perguntas a cada recluso.

Logo nessa primeira abordagem, vários foram os que quiseram tirar dúvidas — sobretudo qual a vacina que iria ser administrada ou avisar que faziam medicação para outras doenças. Outros entraram a passo apressado e determinados — só paravam para que José Bernardo preenchesse à mão o nome e outras dados pessoais numa ficha. E nem mesmo saberem que seria a vacina da Pfizer descansou todos. Principalmente os mais novos, entravam com um olhar vazio, assustado. “Se houver algum problema com a vacina, vou desta para melhor”, não conteve um deles, na casa dos 20 anos, tentando mostrar que não estava preocupado, com as mãos atrás das costas e agitando os ombros.

José Bernardo ia respondendo a cada um, em várias línguas. “Hola, mi nombre es José” [Olá, o meu nome é José], cumprimentou-o de forma sorridente e com o polegar levantado para cima um dos reclusos. Uma das preocupações era ser diabético, o médico — paciente com um ar bem disposto — tentou descansar o espanhol.

Em poucos minutos, foi preciso mudar o discurso para inglês. “I’m from Palestine” [Venho da Palestina], apresentava-se um outro, que acabava de passar pelo guarda de braços cruzados. De seguida outro estrangeiro: um ucraniano, que tentava chamar a atenção dos que ali estavam: “Hello, I’m the killer” [Olá, eu sou o assassino]. De cabelo comprido, louro, e uma barba que saía fora da máscara cirúrgica, confessou ao médico que não acreditava na Covid-19: “It doesn’t exist” [isso não existe].

Após darem os nomes e responderem às primeiras perguntas, seguiam para a secretária onde estava a enfermeira Maria João Eliseu — que ia riscando de uma lista de papel os nomes que o médico dizia em voz alta. Também tinha um guarda-prisional ao seu lado. O processo é rápido, dura apenas alguns segundos. Mas nem sempre as respostas chegam à primeira — Luís (nome fictício), por exemplo, só sabe que nasceu em 1979: o dia e o mês exato desconhece. Apesar disso avança. Como todos os outros. Para as cadeiras onde são dadas as vacinas.