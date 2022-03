Tentar perceber o "novo czar" Putin

Segundo, abraça um antiocidentalismo e um antiamericanismo primários que consistem em dizer que tudo o que de mal existe no Mundo é culpa do EUA e de outras potências ocidentais e/ou que já fizeram igual ou pior. Como se isso, mesmo se fosse verdade, fosse argumento válida para justificar a invasão russa da Ucrânia. Terceiro, acusa sempre o outro lado dos próprios erros, crimes, violências – vimos isso a respeito do ataque a uma maternidade em Mariupol. Temos razão para temer que isso possa acontecer com a absurda desinformação russa de que os EUA estariam a desenvolver armas químicas e biológicas, não no seu território, ou no dos 29 aliados membros da NATO, mas na Ucrânia, um país com o qual nem tem um tratado de defesa mútua.

Os que por cá seguiram a propaganda Putin foram apanhados em falso quando acreditaram que não ia haver invasão, como se fizesse sentido que o líder russo a anunciasse previamente. Depois alguns continuaram a deixar-se apanhar em falso na previsão de uma vitória sem grande violência, acreditando na desinformação russa sobre a inexistência da Ucrânia ou com a alegada preocupação em não atingir alvos civis.

Agora, alguns continuam a insistir em crer nas afirmações incredíveis do Kremlin de que está tudo a decorrer de acordo com o plano, apesar das evidentes dificuldades de todo o tipo das forças russas, com um volume significativo de mortes, inclusive de vários generais – que parecem estar a atingir num mês níveis mais elevados do que os dos EUA no Afeganistão e Iraque em vinte anos. Claro que de acordo com a sua propaganda Putin é um grande líder nacional, um estratega de génio, cuja “operação militar especial” evidentemente decorre de acordo com o plano, sujeito a acusações injustas e ações incompreensíveis da Ucrânia e do Ocidente.

Um agente da KGB no poder

Posta de lado a desinformação, quem é realmente Putin? Em termos dos dados biográficos fundamentais Putin nasceu em 1952, em Leningrado a segunda cidade da Rússia e antiga capital. Ele é, portanto, uma versão soviética do baby boomer, um filho de sobreviventes da Grande Guerra Patriótica, o nome pelo qual a Segunda Guerra Mundial é conhecida no espaço ex-soviético, e do terrível cerco nazi a Leningrado/São Petersburgo.

Putin parece derivar daqui a convicção de que os russos são capazes de aguentar sacrifícios patrióticos que o Ocidente não aguentaria. Sobretudo, Putin é um antigo tenente-coronel do KGB, um agente da polícia política nacionalista, determinado a não deixar o “seu” Estado voltar a ser subvertido e colapsar. É difícil saber exatamente o que Putin fez nesse serviço secreto. Mas sabemos que trabalhou na Alemanha comunista e aí presenciou o colapso do Muro de Berlim. Há indícios de que poderá ter sido responsável por infiltrar agentes na República Federal Alemã.

A sua visão do Mundo é, em todo o caso, claramente marcada por essa experiência formativa na polícia política soviética, profundamente paranoica e obcecada com contrariar a ameaça de subversão do regime. Daí que qualquer ONG russa independente, qualquer opositor interno se transforme para Putin num traidor ao serviço do Ocidente que ele recentemente ameaçou “cuspir” do país. Por isso, quando Putin se tornou presidente rodeou-se de outros veteranos da KGB, que pensam e agem como ele, conhecidos como siloviki – os securocratas, os homens do aparelho de segurança.

Herdeiro dos czares

Putin também se vê como um estadista, legítimo herdeiro dos grandes líderes imperiais russos, o homem providencial que veio salvar a Rússia e torná-la novamente uma grande potência. Por isso, Putin gosta de aparecer rodeado de grande aparato nos salões dourados do Kremlin como um novo autocrata, rodeado dos símbolos do velho poder imperial e por representações dos czares responsáveis pela expansão territorial ou pela repressão da dissidência.