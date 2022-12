“O crime de terrorismo surge na acusação de forma um pouco estranha. João foi encontrado pelos agentes da Polícia Judiciária em casa, no local onde estavam as armas que pretendia usar. É manifesto que, não havendo esse indício de execução, este crime de terrorismo na forma tentada seria manifestamente improcedente”.

Estas foram as primeiras palavras do presidente do coletivo de juízes Nuno Costa, esta segunda-feira, na leitura da sentença de João C., depois de o Ministério Público ter dito, durante as alegações finais do julgamento da tentativa de ataque à Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa, que não tinha dúvidas de que o jovem de 19 anos praticou um crime de terrorismo na forma tentada, um de treino de terrorismo e outro de detenção de arma proibida, pedindo uma pena efetiva de prisão de, pelo menos, três anos. O tribunal, porém, absolveu esta segunda-feira João C. dos crimes de terrorismo e condenou-o a dois anos e nove meses de prisão efetiva por detenção de arma proibida.

