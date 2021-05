Todas as pessoas originárias da ilha açoriana de Santa Maria têm algum laço familiar com George Perry. “Todas”, sublinha o neurocientista, que dedicou as últimas três décadas a desenhar a árvore genealógica da família. E esta é uma verdadeira sequóia: George Perry conseguiu recuar 62 gerações e descobrir que é descendente de D. Afonso Henriques, familiar indireto de Cristóvão Colombo e tem laços com os templários da Ordem de Cristo — os responsáveis pela origem açoriana do pai e da mãe, que depois se fixaram na Califórnia, terra natal do cientista.

Mas esta investigação é um mero hobby para George Perry. O verdadeiro esforço deste neurocientista é outro: contrariar 40 anos de investigação em torno do Alzheimer e derrubar a teoria vigente neste momento — a que defende que a verdadeira causa desta doença neurológica é a acumulação de uma proteína, a amilóide, no tecido cerebral; e que retirá-la o mais cedo possível impede o desenvolvimento da condição. George Perry recusa completamente esta tese: acha que a amilóide até é uma coisa boa e que a resposta pode estar num processo de enferrujamento do corpo. Mas nega que parar esse processo seja uma solução.

Em entrevista ao Observador, em vésperas de participar na conferência digital “Saúde: Construir o Futuro”, do Conselho da Diáspora Portuguesa, George Perry fala sobre o impacto da pandemia na investigação sobre o Alzheimer, faz um balanço do estado da arte nesta área e explica detalhadamente por que acha que (quase) todos os seus colegas estão errados. Não teme ser visto como um pária, nem como um rebelde da neurociência. Desde criança que sabe lidar com a solidão: já na infância caçava animais e fazia dos seus crânios uma companhia.

É editor-chefe e fundador da maior revista científica dedicada ao Alzheimer. Várias revistas tiveram de se retractar e retirar estudos sobre a Covid-19 com erros. Isso é admissível numa pandemia?

Admissível… O processo de publicação científica geralmente auto-corrige-se. As pessoas submetem os artigos, enviam-nos para revisão por especialistas independentes e eles avaliam a credibilidade dos argumentos. Há sempre a possibilidade de as coisas não serem exatamente como parecem. Francamente, não estou a falar de fraude, mas sobre o facto de poder sempre haver interpretações diferentes dos dados.

Não posso falar desses casos específicos porque só os conheço da comunicação social, mas em todo o trabalho experimental há sempre a possibilidade de uma afirmação ser feita e de os revisores, que só podem avaliar os dados que lhes são apresentados, não repararem em alguns aspetos. Até porque nem todos os aspetos podem ser abordados experimentalmente, mesmo que se tente. Para mim é difícil comentar o caso da hidroxicloroquina, por exemplo, mas a Covid-19 trouxe-nos novos desafios por haver uma necessidade compreensível de nos mexermos mais rápido.

No Journal of Alzheimer’s Disease fui autor de alguns artigos sobre a Covid-19. Aqueles que fiz provavelmente não foram revolucionários — na verdade, escrevi alguns comentários a pedir às pessoas que fizessem mais trabalho. Por exemplo, estive envolvido em estudos a promover outros trabalhos que sugeriam que a vacinação contra o sarampo podia ter algum valor, baseado em estudos epidemiológicos. Estes estudos são conclusivos? Não, são sugestivos. Sabe, podia haver um tratamento a partir daí.