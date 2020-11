Não gostava de música brasileira — só Ney Matogrosso escapava. Gostava dos Ramones, dos Police, dos Talking Heads, mas também de música portuguesa: Amália, claro, mas também Né Ladeiras. No mundo musical de António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que os portugueses passaram a conhecer dos anos 80 em diante como António Variações, cabia Portugal e o mundo, a cidade e a província, o pop-rock, o fado e a música ligeira. E poucos conheceram o seu mundo como Teresa Couto Pinto.

Teresa foi agente, fotógrafa pessoal e amiga próxima de António Variações. Ao longo de todos estes anos foi possível conhecer algumas das fotografias que lhe tirou, que procuravam captar e potenciar um universo estético que era só de António, que só funcionava com ele. Mas muitas fotografias e sessões ficaram inéditas, por revelar publicamente, assim como histórias de quem partilhou com ele uma galáxia à parte da Lisboa e do Portugal dos anos 1980.

Agora, as fotografias e algumas histórias deixaram de estar inéditas. Teresa Couto Pinto publicou em outubro o livro António Variações — Fotografias, uma obra que revela “fotografias inéditas e intimistas do cantor” mas no qual a autora conta também como se conheceram e como vivia António na Lisboa que viu emergir uma estrela pop em potência.

[A capa do livro:]

A carreira demasiado curta, de apenas dois anos e meio — culpa em boa parte da morte prematura aos 39 anos —, não permitiu que o reconhecimento e a longevidade artística em vida fossem equivalentes ao talento, mas Teresa nota que “hoje quem o ouve sente aquelas letras e aquelas músicas como se fossem de agora, estão super atuais” e que “o António ainda hoje nos toca, mesmo já não estando cá, e isso é o futuro da carreira dele”.

Em entrevista ao Observador, Teresa Couto Pinto fala do amigo próximo e do artista de quem foi agente e fotógrafa pessoal. Lembra, por exemplo, como António “Variações” Ribeiro a desafiou a trabalhar consigo a tempo inteiro, recorda o frequentador do Bairro Alto que “não bebia, não fumava, não se drogava” e lembra os seus gostos musicais.

Teresa Couto Pinto diz ainda que não viu nem quer ver o filme feito sobre ele — amigos que o conheceram dizem-lhe que não vá ver porque se vai “enervar” com a “caricatura” — e recorda a pessoa “muito educada, muito doce e muito afável” que quando era insultada na rua “ia apertar a mão e falar com as pessoas que se metiam com ele, a dizer: ‘Não me diga que não gosta do modelito!” Desarmava e encantava a maioria dos que com ele se cruzavam, acrescenta a autora: “Os pescadores adoravam-no e as mulheres da praça que vendiam camarão na Feira da Ladra andavam com ele ao colo”.

No livro conta o episódio em que o António lhe corta o cabelo pela primeira vez. É um dos relatos mais curiosos. Acha que a ousadia que mostrou naquele momento, de ir até ao fim e de se colocar nas mãos dele, foi decisiva para a relação de amizade e proximidade que depois tiveram?

Não foi decisiva, mas foi importante. Eu nem sequer nunca me passaria pela cabeça fazer isso se não fosse aquele arrojo do António me ter perguntado: “Confias em mim?”. Eu respondi-lhe: “Claro!”. E ele rapou-me só metade da cabeça. Não foi isso que influenciou a nossa ligação, como é evidente, mas ajudou muito — a mim sobretudo — ter tido a coragem. Naquela altura os cabelos compridos era uma espécie de muleta a que nos agarrávamos e eu com a cabeça rapada senti-me nua. Mas adorei ver-me. Valorizou outras coisas que tinha, os olhos por exemplo. Ele sabia o que estava a fazer e saiu-lhe muito bem. Tinha-lhe dito que queria mudar de visual e ele achou que tinha de ser radical. Tinha mudado a minha vida e mudei ali de visual.

Perguntava porque a ousadia e o arrojo são traços que o António também tinha, pelos relatos que são feitos.

Claro. Ele passava muito isso às pessoas. Pelo menos a mim passou-me muitas vezes, essa não só ousadia como coragem de enfrentar as críticas, o que as pessoas pudessem pensar — porque isso não é importante, o que os outros pensam, o que interessa é o que nós queremos fazer e aquilo em que acreditamos.

Nesse momento ainda não tinham grande proximidade, mas isso poderá tê-lo feito ver na Teresa quase uma igual?

Eu temia um pouco o corte. Quando vi a máquina [de rapar o cabelo] na mão, o meu coração bateu [risos]. Mas pronto, deixei-o fazer. Ia confiar e ele deu-me aquilo que pretendia, realmente. Parecia que sabia o que estava na minha cabeça e isso foi muito bom.