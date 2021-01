O que mais a fascinou?

O que me entusiasmou perceber que era um projeto de grande dimensão e principalmente entender a intenção do Fernando Gomes e do Manuel Maria Carrilho, ministro da cultura na época, em fazerem da Porto 2001 uma oportunidade para transformar a cidade e não fazer uma mera capital da cultura com um programa restrito à componente cultural. Para mim, que vivia no Porto, pareceu-me uma oportunidade interessante, um projeto muito ambicioso, e isso levou-me a fazer parte do conselho consultivo. Na altura, o Fernando Gomes deixou uma marca muito relevante na cidade, mudou-a, e, por isso, havia, naturalmente, a expectativa que esta seria mais uma grande intervenção no Porto, um novo salto.

Entretanto depois chega à presidência do projeto.

A partir de agosto de 1999, aquilo praticamente deixou de funcionar, era essa a visão externa através dos jornais. O projeto estava parado por toda aquela polémica entre o então presidente Artur Santos Silva e o ministro da Cultura. Em dezembro, o Fernando Gomes, que já não era presidente da câmara, mas estava telefonicamente presente em todas as conversas com o autarca Nuno Cardoso, insistiu que eu ocupasse a presidência, uma vez que me encontrava fora daquela polémica toda.

Aceitou sem pensar duas vezes?

Naturalmente resisti, tinha compromissos de investigação e na universidade, mas perante a insistência dele acabei por aceitar. Nunca estou num projeto apenas por estar, aceitei o desafio e sabia que ia ser difícil. Estava de acordo que o projeto continuasse e ou alguém completamente de fora lhe deitava a mão ou havia sérios riscos de ele não avançar.