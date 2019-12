O mesmo aplica-se a qualquer pessoa que tenha muito alcance pelo Facebook Pages. Se gerir uma ou várias páginas e através dessas páginas chegar a muitas pessoas, então passa por um processo a que chamamos “Page Publishing Authorization”. Isso requer que tenhamos de ter autenticação por dois passos [com telemóvel também] para a conta ficar segura e também que façamos uma autenticação com base na localização, para sabermos onde está. Em muitos casos é preciso fazer uma autenticação de personalidade. Tudo isso é feito para garantir que as pessoas que utilizam o Facebook para chegar a muitas pessoas são quem dizem ser. O Mark tem sido bastante aberto quanto a isso, tanto no seu discurso em Georgetown, como no seu testemunho ao Congresso em outubro. A autenticidade é a principal base dos nossos serviços. Sentimos que temos a responsabilidade de fazer o melhor que pudermos para confirmar que as pessoas são quem dizem ser.

Contudo, sendo o Facebook uma rede social, mesmo um utilizador com apenas dois amigos pode fazer uma publicação pública e alcançar muitas pessoas. Porque não estender esses métodos a todas as pessoas? Ou exigir que todos tenham de apresentar um documento de identidade?

Há duas partes nessa pergunta, o que é interessante. O primeiro é que provavelmente vão ver-nos a estender processos para uma verificação mais forte em todas as circunstâncias. Temos para os casos que já referi, mas também temos para programadores de apps e de plataformas. De novo, podemos juntar os pontos nestes casos [caso Cambridge Analytica]. Acho que vão ver-nos ao longo do tempo a lançar mais mecanismos de verificação de identidade e outras formas de autenticação também para as pessoas que fazem coisas que consideramos serem sensíveis para a comunidade. A resposta: é olhem para este espaço.

Já a segunda parte da pergunta: por que não pedir que toda a gente no Facebook providencie um documento de identidade?

Ou outro mecanismo forte de verificação… Como a selfie que estão a testar.

Acho que há muitos desafios se fizermos isso, no que diz respeito a ser tendencioso em relação às barreiras que se introduzem à participação. [Por exemplo] Tenho relativamente sorte… Tenho um passaporte em casa, na gaveta. A minha identidade autêntica, a que apresento ao mundo, é a mesma que está no meu passaporte. Há muitas pessoas para as quais esse não é o caso. Há muitas pessoas, digamos jovens, por exemplo, que não têm acesso rápido a documentos de identificação. Há pessoas em partes do mundo que não têm acesso a esse tipo de credenciais. Acho que, no todo, seria mau limitar os nossos serviços a pessoas que têm essas coisas. Negaria a muitos a hipótese de participar. Daí a estratégia de que falei achar que é a correta. Há vários casos em que as pessoas podem estar a fazer coisas que são sensíveis ou potencialmente arriscadas para a comunidade e é nesses casos que queremos garantir a autenticidade das pessoas.