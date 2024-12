Tesla Powerwall: a sua bateria doméstica

6. É fácil de instalar?

Sim. A Tesla trabalha com uma rede de instaladores que foram treinados e certificados pela própria marca, que podem instalar o sistema no interior ou no exterior e montá-lo tanto na parede como no chão. Tanto a Powerwall como a Gateway (que controla a ligação à rede) têm vários pontos de entrada de cabos para uma instalação flexível. Os instaladores podem utilizar um smartphone, tablet ou portátil para colocar o sistema Powerwall em funcionamento.

7. E eu posso controlá-lo pelo smartphone?

Sim. Através da aplicação Tesla é possível gerir e controlar a energia da sua casa a partir de qualquer lugar, monitorizar as operações diárias, compreender o fluxo de energia e personalizar o seu sistema de acordo com as suas necessidades. A optimização da Powerwall é fácil graças ao software inteligente da Tesla concebido para maximizar os benefícios económicos e os objectivos de sustentabilidade dos recursos energéticos.

