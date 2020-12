E isso é válido para adultos, adolescentes e crianças, explica a Agência de Saúde Pública Sueca, que só a partir da passada terça-feira, dia 2 de dezembro, tornou as quarentenas obrigatórias para os menores de 13 anos (já lá iremos).

Sempre que alguém tenha sintomas pode fazer o teste, mediante o pagamento de uma taxa moderadora. O mesmo acontece com os contactos próximos de infetados, identificados pelos médicos de saúde pública encarregues de fazer os inquéritos epidemiológicos que, na Suécia como em Portugal, estão longe de chegar para as encomendas, reconhece ao Observador o investigador finlandês Ville Pimenoff, do Instituto Karolinska. “Se houver recursos, o rastreamento de contactos é uma das medidas que faz sentido para conter a disseminação do vírus, mas chega a uma altura em que não é possível fazer mais — é aí que sabemos que a situação está fora de controlo.”

Joana Demony não chegou a ser contactada, mas, como uma colega do hospital onde trabalha, no serviço de psiquiatria, adoeceu, decidiu fazer o teste. Literalmente, fez o teste: “Existem kits para as pessoas se testarem a elas próprias, mas tem de ser por marcação. Bochechei com um líquido e fiz a zaragatoa na garganta. Não sei se será muito eficaz e se não dará origem a uma série de falsos negativos, a pessoa quando tem aquele reflexo de vomitar se calhar já não vai mais longe… No fim deixei as amostras num caixote, na farmácia, e foi só esperar pelo resultado”.

Sem aplicação no telemóvel não há teste

Como na Suécia a Saúde é gerida localmente, cada uma das 21 regiões tem os seus próprios mecanismos em curso — mas haverá sempre a possibilidade de fazer a análise convencional, com um técnico de saúde, através de marcação no centro de saúde local ou no privado.

Apesar de o site das autoridades suecas de saúde garantir que os testes “faça você mesmo” serão a exceção, em Västmanland, a região onde mora Joana Demony, a maior parte dos testes à Covid-19 serão feitos pelo próprio paciente. Em Skåne, onde vive o português Filipe Pereira, investigador da Universidade de Lund, mais perto de Copenhaga do que Estocolmo, é igual.