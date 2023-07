Talvez já se tenha cruzado com a história de Anthony Loffredo, conhecido online como Black Alien. Arthur Bruel, realizador português que deixou o país há mais de uma década, ouviu falar dele em Barcelona e, desde então, ficou obcecado com a história de um homem que se identifica como um extra-terrestre e recorre a diversas modificações no corpo para chegar a esse objetivo. A fixação levou Bruel a tentar contactar Anthony durante meses, até que um dia ele respondeu. Aí começaram uma relação em que um conquistava a confiança do outro. Algures durante esses meses, o Channel 4 inglês, para quem Bruel trabalha, sugeriu seguir a história e filmar um documentário.

Uma versão dessa produção está disponível no YouTube. Tem vinte minutos, chama-se “The Black Alien Project” e em pouco mais de um mês tornou-se no vídeo mais visto desta série documental do Channel 4. Foi um teste para Arthur Bruel e o canal queria ver até que ponto a audiência simpatizava com ele. Está a correr bem.

Parte do sucesso está obviamente relacionado com a história pouco usual de Anthony. Mas muito pela forma como Arthur a aborda nesta versão do documentário (haverá uma outra, maior, a estrear em outubro), de uma forma pessoal, de quem procura de facto fazer um amigo. A coragem, ou ingenuidade, do realizador tornam-se nossas: descobrimos Anthony ao mesmo tempo que ele e todas as etapas da história levantam muitas questões. Bruel fá-lo sem julgamento, expõe, o espectador faz o resto.

