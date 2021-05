Os Black Mamba foram os escolhidos para representar Portugal na Eurovisão, com a canção “Love is on my Side”. Esta quinta-feira, Marco Pombinho, Tatanka, Guilherme Salgueiro e Rui Pedro Pity entram em ação e tentam um lugar na final. Apesar de todas as restrições impostas pela organização — porque “todos os olhos estão virados para Roterdão”, dizem-nos — a banda, em conversa com o Observador, está, sobretudo, virada para o futuro. “Toda esta cena à volta da vitória deu-nos motivação para nos juntarmos e voltarmos a escrever música nova. Se não tivéssemos ganhado, no dia a seguir estaríamos a voltar às nossas vidas normais”, revela Tatanka.

Confessam que a vitória no Festival da Canção e a atenção mediática que se seguiu, foi “uma bênção”, mas que a experiência tem também sido agridoce. As medidas de prevenção causadas pela pandemia fazem com que exista pouco contacto com o público e com os países adversários. Há uma sensação “de voltar à estrada depois de um ano de folga”, mas sem “a adrenalina de subir ao palco”.

Quanto ao que podem ou não fazer na Holanda, os dias resumem-se a ensaios, entrevistas, trabalhar no videoclip do novo single “Crazy Nando (a ser lançado sexta-feira, dia 21 de maio). Se são “apanhados” numa esplanada, podem ser desqualificados. E momentos para relaxar? Poucos. Fizeram umas quantas visitas ao Porto de Roterdão ou à praia local, mas nada mais. Resta-lhes o vinho chileno e a camaradagem. E vá, tentar voltar no próximo domingo com o caneco só conseguido por Salvador Sobral num festival que nasceu em 1956.

[“Love is on my Side”, ao vivo na final do Festival da Canção que os Black Mamba venceram:]

Foi difícil conseguir falar com vocês, o que se compreende. Têm sido dias agitados? Estão nervosos?

Não…

Ora bem. Mas a pouco tempo de atuarem na Eurovisão, como é que se sentem? Não são novatos com grandes públicos, mas este é um evento diferente..

Marco Pombinho: Os nervos que temos são os de estarmos a representar uma escolha de um público português que nos fez vencedores do Festival da Canção. É a única ansiedade que podemos ter. A responsabilidade…

Estão na Holanda há pouco mais de uma semana, pouco contacto com o público, deduzo que tenham de estar fechados muito tempo. A Eurovisão está com um protocolo apertadíssimo.

Miguel Casais: Temos tentado aproveitar isto da melhor forma porque vamos lançar um single novo no dia 21 de maio [esta sexta-feira], logo a seguir à nossa meia-final,chamado “Crazy Nando”. E como não podemos sair do hotel, estamos a filmar aqui o videoclip com o Arlindo Camacho como realizador. Andamos por aqui entretidos, têm sido umas risadas valentes.

Como é que se filma num espaço tão pequeno?

Tatanka: Recorremos a um orçamento de 75 euros mais IVA, o que está em vigor na Holanda…

Rui Pedro Pity: E depois é a capacidade de cada um de nós no acting.

Mas um orçamento tão baixo serviu para pagar o quê?

Rui Pedro Pity: Quando vires vais perceber o tamanho da produção. A magnitude da coisa.