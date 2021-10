O mais marcante nos “Incorruptíveis” era a sua energia crua, ríspida, real. O ambiente de rua, a soltura da câmara, os modos das personagens, o embate do tráfico que quase conseguíamos sentir e, “last but not the least”, as personagens. Nada de atores bonitinhos saídos da maquilhagem para dentro do fato de polícia sofrido e mal pago – Gene Hackman era tão real como a luz fria do dia. Como a sua linguagem povoada de calão policial, os seus modos brutos, o álcool que bebia a mais, o discutível herói capaz de disparar pelas costas. Era isto: “The French Connection” não sabia a estrelas nem estúdio. Era anos 70 puro, nova Hollywood, a geração que salvaria um star system em declínio por excesso de sucesso. Não era possível continuar a fazer cinema da mesma maneira depois de tantos anos. Não depois da nouvelle vague.

A necessidade, essa mãe de todo o engenho

Bom, mas a “Connection” tinha duas boas razões para soar tão real. A primeira é que era baseada numa história verídica, ocorrida em 1961 e contada por Robin Moore oito anos mais tarde no livro The French Connection: A True Account of Cops, Narcotics and International Conspiracy. A personagem de Gene Hackman, Jimmy Doyle, inspira-se diretamente em Eddie Egan, detetive da secção de narcóticos da polícia de Nova Iorque; a de Roy Scheider, Buddy Russo, na de Sonny Grosso, colega no mesmo departamento. As alcunhas, aliás, eram mesmo as dos agentes na vida real: “Popeye” e “Cloudy”. Os traficantes são todos inspirados em criminosos reais, com a personagem de Alain Charnier à cabeça, interpretada pelo veterano espanhol Fernando Rey e baseada no chefe francês Jean Jehan.