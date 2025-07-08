The Lisboan International School: uma escola com alma

No coração de Lisboa, em Alcântara, a modernidade encontra a tradição. Neste histórico bairro lisboeta, onde outrora existiu uma fábrica de farinha e massas, nasce agora um ambicioso projeto: a The Lisboan International School.

Quase 120 anos depois da sua construção, e mais de meio século após o seu encerramento, um cuidadoso e criativo projeto de remodelação permitiu reimaginar este antigo edifício fabril. O resultado? Uma escola moderna e neutra em carbono, que oferece tudo o que qualquer aluno precisa para uma educação internacional, e que honra a importância industrial do local, enquanto lhe dá uma nova vida e garante o seu futuro sustentável como parte da paisagem de Lisboa.

“A inauguração da The Lisboan International School marca um passo ousado na nossa viagem. Imaginamos uma escola onde a curiosidade guia, onde as crianças são capacitadas para pensar profundamente, explorar amplamente e moldar a sua própria aprendizagem, com propósito e confiança. Esta é uma escola construída não só para o crescimento académico, mas para a criança como um todo”, refere Guðmundur Hegner Jónsson, o Principal da The Lisboan International School.

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Um edifício enraizado na história e concebido para o futuro

O projeto de remodelação do edifício abrange 12,000 m2, refletindo a missão da The Lisboan International School de ajudar e promover o ambiente certo para cada criança desenvolver o seu pleno potencial num ambiente que combina tradição e inovação.

Para assegurar que as raízes históricas do local se mantinham, as fachadas e as características originais foram preservadas. O restante foi renovado com a visão de criar um espaço que oferece aos alunos que aqui vão estudar um ambiente de aprendizagem numas instalações de vanguarda, com património histórico, arquitetónico e caráter.

O objetivo foi criar um local diferenciado e cuidadosamente concebido para apoiar a criatividade, a colaboração e o pensamento crítico. Assim, além de salas de aula flexíveis e espaços desenvolvidos especificamente para algumas disciplinas, os alunos beneficiarão, ainda, de um Hub dedicado às Ciências e Tecnologia, estúdios de arte e design e de áreas especialmente preparadas para dança, música e artes preformativas. O colégio conta, também, com um espaço desportivo totalmente equipado, biblioteca e espaços comuns em torno de um pátio central.

Esta transformação reflete o espírito mais amplo da The Lisboan International School: honrar o passado, envolver-se com o presente e preparar os alunos para encarar o futuro com confiança e propósito.

O que pode encontrar na The Lisboan International School ↓ Mostrar ↑ Esconder Espaços de desenvolvimento: Grandes espaços de descanso, em cada piso, com zonas de recreio e lazer;

Hub dedicado às Ciências e Tecnologia, incorporando Laboratórios com áreas separadas para a teoria e a prática, bem como espaços para o desenvolvimento de robótica e fotografia;

Salas de aula, ao estilo de salas de reuniões para alunos mais velhos;

Espaços para o desenvolvimento da arte e design

Bibliotecas;

Espaços de apoio dediicados ao desenvolvimento linguístico (inglês, português e outras línguas);

Centro de orientação universitária e profissional; Desporto e Artes: Instalações desportivas cobertas;

Espaço de anfiteatro criado a partir da antiga sala de máquinas da fábrica, com capacidade para 175 pessoas;

Dois estúdios de dança;

Sala de fitness (yoga, pilates, entre outros;

Estúdios de ensino e prática de musicacom estúdio de gravação; Espaços complementares: Espaço de refeições flexível;

Parque de estacionamento

Uma nova abordagem à educação

A The Lisboan International School, apoiada por um núcleo académico comprovado e com uma comunidade diversificada e dinâmica, vem reinventar a educação internacional. Liderada pelo Principal Guðmundur Hegner Jónsson – que acredita na educação para todos -, a The Lisboan assenta num modelo inovador, com uma cultura moldada pelos valores da bondade, curiosidade, resiliência, integridade e conectividade, fundamentais para formar alunos confiantes, compassivos e preparados para o futuro. No centro, estão os princípios BOA – Pertencer (Belong), Possuir (Own) e Agir (Act) -, uma estrutura que orienta os alunos a criarem uma ligação com o seu espaço de aprendizagem, a assumirem a responsabilidade pela sua aprendizagem e a contribuírem positivamente para a sua comunidade.

Com professores diversificados, recrutados nas melhores escolas internacionais do mundo, a The Lisboan garante uma experiência personalizada através de turmas pequenas, bem-estar integrado e aprendizagem emocionalmente inteligente que prepara as crianças não só para a excelência académica, mas para a vida.

“Uma grande escola não se constrói com edifícios, tijolos e argamassa – constrói-se com pessoas. A The Lisboan International School reuniu uma equipa excecional de educadores, e isso diz tudo sobre o tipo de comunidade que se está a criar. É um lugar onde os alunos serão reconhecidos, valorizados e preparados para a vida que os espera”, Niall Brennan, CEO da Artemis Education

A The Lisboan adota uma abordagem educativa centrada no mundo, que atrai as crianças para fora de si mesmas e as leva a explorar o que as rodeia. Além disso, neste espaço a educação baseia-se na crença de que ensinar é um ato ético. Aqui, há um esforço para criar uma cultura onde os mais pequenos se sintam vistos, valorizados, fortalecidos e ajudados pelos mais crescidos.

Currículo: além do tradicional

A The Lisboan International School oferece um programa académico rigoroso e globalmente relevante. No primeiro ano, a partir de 1 de setembro de 2025, o colégio vai receber alunos dos 3 aos 14 anos, seguindo o Currículo Internacional Inglês de Cambridge, nos anos iniciais e intermédios, que promove a independência intelectual, o crescimento pessoal e um sentido de propósito. O objetivo é que cresça anualmente para integrar, até 2028, alunos até aos 18 anos, oferecendo o Programa Completo de Diploma de Bacharelato Internacional (IBDP).

Sendo parte integrante da Artemis Education, a The Lisboan International School partilha o compromisso da instituição com a inovação, a excelência e o ambiente, estando totalmente alinhada com a ambição de oferecer uma educação ecocêntrica. Assim, a escola integra a aprendizagem baseada em tópicos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, para que se tornem parte integrante da vida diária das crianças. O objetivo é educá-las para que sejam cidadãos globais responsáveis, corajosos e ativos na criação de um planeta melhor e de um futuro mais sustentável.

A Artemis Education ↓ Mostrar ↑ Esconder A Artemis Education é um grupo crescente de escolas privadas internacionais cuja missão é melhorar o acesso a uma educação de excelência. Através de um sistema educativo integral para crianças, com foco no rigor académico, o grupo oferece currículos reconhecidos, enriquecidos por experiências extracurriculares dinâmicas. A Artemis Education foca-se em valores universais, no crescimento individual e no desenvolvimento holístico, para permitir que as crianças concretizem todo o seu potencial, desenvolvam resiliência e se tornem cidadãos responsáveis ​​do mundo. As escolas do grupo – a maioria desenhada de raiz com métricas de sustentabilidade no centro do design – combinam as melhores equipas com instalações inspiradoras e uma utilização inovadora de tecnologia que aumenta a eficácia do ensino.

Mas a escola vai muito além dos muros e das paredes que a compõem. Embora o incrível Campus seja o local central da vida escolar diária, a sua localização privilegiada numa comunidade dinâmica faz com que a própria cidade de Lisboa seja vista como uma sala de aula.

Sob orientação especializada, e através de parcerias com instituições e clubes locais, os alunos poderão desafiar-se para além do currículo convencional, vivenciando uma mistura diversificada de atividades académicas, recreativas, instrumentais, desportivas e artísticas a cada período, como parte do seu desenvolvimento pessoal.

O programa The Lisboan Experience, co-curricular, concebido para desenvolver a liderança, o bem-estar, a criatividade, a consciência ambiental e o envolvimento comunitário, irá permitir aos alunos aproveitar todas as oportunidades que as redondezas têm para oferecer, desde remar e velejar no rio Tejo, até aceder às instalações do Clube Desportivo local e do Centro Universitário da Agronomia ou ainda ter acesso ao corpo docente da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Além disso, os alunos beneficiarão de oportunidades enriquecedoras de aprendizagem ao ar livre em toda a cidade lisboeta.