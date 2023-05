Isto não é propriamente breaking news, mas First Two Pages of Frankenstein, o mais recente disco dos The National, vem confirmá-lo, pelo que é uma altura tão boa quanto qualquer outra para vos dar a novidade: algures pelo caminho, o quinteto tornou-se chato, os riffs de guitarra repetitivos e previsíveis, as melodias começaram a arrastar-se e as elucubrações existenciais de Matt Berninger, outrora eivadas de uma urgência quase épica, soam hoje a reclamações de um homem de meia idade aborrecido porque não conseguiu comprar um Tesla e teve de se contentar com um SUV de gama média.

Sim, eu sei que no fim do parágrafo anterior houve gente que ficou ofendida – e também sei que, em maior ou menor número, existe quem esteja a pensar “só agora? Ando a dizer isso há anos”, ou “bro, eles sempre foram chatos”. E aceito que não é propriamente possível afirmar objetivamente que uma obra seja “chata”: por norma, adjetivamos assim canções lentas ou em que as melodias tendem para o melancólico ou em que as letras pairam entre o contemplativo e a auto-depreciação – mas essas são características que sempre estiveram presentes nas canções dos The National.

Não houve propriamente uma mudança sísmica no estilo de escrita da banda, ninguém desaprendeu a tocar ou a compor – eles tornaram-se chatos da mesma maneira que nós outrora tivemos 20 anos e fomos cool e hoje, para os nossos filhos, somos chatos e uma fonte de embaraço: se a música dos The National sempre refletiu os dramas interiores de Matt Berninger, o vocalista com voz de barítono e que possuía um exímio talento para one-liners (“It’s a common fetish for a doting man / To ballerina on the coffee table cock in hand”, por exemplo, ou “I used to be carried in the arms of cheerleaders / I’m the new blue blood, I’m the great white hope”), com o tempo os dilemas de Berninger foram-se revelando mais e mais indulgentes – menos próximos das pessoas comuns.

