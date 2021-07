Com os Nirvana, muito lixo grunge deu à costa, mas em simultâneo os Sonic Youth estavam na televisão, os Morphine estavam na televisão e Cobain falava das suas bandas preferidas, fossem os Stooges, os Pixies ou o bluesman Lead Belly – e para quem era adolescente nessa altura todo um mundo musical se abria. De ser fã dos Nirvana até estarmos a ouvir discos de Bowie nos 70s ou descobrirmos os Velvet Underground foi um saltinho. Graças à generosidade e humildade de Kurt Cobain ficámos todos ligeiramente menos sós e um bocadinho mais cultos musicalmente. Mais propensos ao que era diferente, também, porque Cobain tinha uma saudável tendência para citar bandas e músicos obscuros, fossem daquela época ou de eras passadas.

Nada disto podia durar muito tempo – a humanidade não entrega as chaves do cofre a subversivos zangados e deixa-os fazer o que quiserem; mais dia menos dia exige as chaves de volta e enterra os subversivos e a sua cultura num braço remoto do grande rio da História. E não podia durar, antes de mais, porque os Nirvana eram miúdos vindos de famílias disfuncionais de terreolas perdidas, desesperados, junkies, com um cinismo gigante pelo mundo do comércio que iguala tudo e faz de conta que não há diferença entre arte e vendas; o mundo não aguentaria muito tempo o horror (com humor, ainda por cima) que saía da boca de Cobain e Cobain não aguentou muito tempo o mundo, não aguentou a pressão do olhar do mundo.

Para quê vender sabão azul caseiro quando se pode vender gel de banho? Mal Cobain morreu e a teta do grunge secou, a indústria voltou a fazer o que sabe fazer melhor: criar música a metro para ícones desenhados pelos senhores de fato cinzento em gabinetes no 134º de uma multinacional em Los Angeles. Britney Spears foi a primeira eleita para o contra-ataque da pop, vieram as Destiny’s Child, Beyoncé a solo, e o r’n’b paulatinamente tomou conta do mundo.

Isto não significa que nos últimos 25 anos não tenha sido feita ótima pop de sabor a r’n’b – inclusive muita dela interpretadas pela própria Britney e por Beyoncé, sempre com 3 ou 4 grandes malhões por disco. Mas significa que existiu um momento em que deixou de haver espaço para música que representasse dissidência, agressão, fúria, hormonas descontroladas, enfim, tudo o que fosse confusão juvenil mal canalizada.

A geração a seguir à minha só podia abanar o corpo com Britney ou as Sugababes; nada contra, mas para qualquer pessoa que tivesses apreço por riffs, berros, testosterona em excesso, para qualquer pessoa que não tivesse limpo o pó ao seu interior e cujo coração lhe mandasse andar à biqueirada isso soava a pouco, a bem comportado, a pão seco sem sal. Imaginem: uma geração inteira sem rock para celebrar coletivamente a dor que é crescer e ser sábado à noite e não ter com quem… hum, acaba em ***er.

Não que o rock tenha morrido por completo – simplesmente foi reconduzido de volta ao seu lugar marginal na história da contabilidade musical. Permitam-me ser crasso: a pop feita na Suécia por encomenda pode ser saborosa neste ou naquele single, mas o rock é sobre outra coisa, é sobre a vida ser uma merda, os nossos pais serem uma merda e mesmo quando não são então nós somos uma merda, ou os nossos amigos são uma merda, enfim, tudo é merda e a única coisa que nos salva de desfalecer perante tanta bosta – mesmo ainda antes de começarmos a pagar impostos – é o rock.

Como uma aldeia gaulesa, nós, os sobreviventes ao contra-ataque da pop a metro, escudámo-nos atrás de discos dos Pavement e dos Stereolab, fomos a Bristol, deitámo-nos em posição fetal no sofá abraçados a Kruder & Dorfmeister, recuperámos Marvin Gaye, Stevie Wonder, Sly & the Family Stone, a Stax toda, a Motown toda e nesse processo até ficámos a descobrir que a própria Stax e a própria Motown funcionavam um pouco como linha de montagem (mas, ocasionalmente, dando espaço às suas estrelas para fazerem o que queriam), girámos o globo à procura da anglo-centricamente chamada world music, passámos tardes inteiras a ouvir os Outkast quando os Outkast eram uma dupla de putos sulistas, janados e faziam singles a meias com os Goodie Mob, de Cee-Lo Green e vice-versa – e permitam-me dizer que quem nunca ouviu rappar “whaddyou know ‘bout the dirty south?” ou “You need to git up, git out and git something/ Don’t let the days of your life pass by/ You need to git up, git out and git something/ Don’t spend all your time tryna get high” passou ao lado de alguns dos grandes prazeres da vida.