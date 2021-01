No primeiro episódio da segunda temporada de “Big Little Lies”, a majestosa Laura Dern, que na série desempenha o papel de uma CEO rica, agressiva e hiper-competitiva, ou seja, tudo aquilo que por norma a humanidade não identifica com o género feminino, posa em frente a uma piscina enquanto em fundo se houve uma canção absolutamente extraordinária, com um ritmo de lume brando a exsudar sensualidade:

“It’s my house and I live here

(I wanna tell you)

It’s my house and I live here

There’s a welcome mat at the door

And if you come on in

You’re gonna get much more

There’s my chair

I put it there

Everything you see

Is with love and care”

O panache com que aquele par de linhas era entregue, o savoir faire colocado em cada vocábulo tiveram em mim um efeito imediato: ir à procura da canção, o que me deixou à beira da depressão: tratava-se de “It’s My House”, de Diana Ross, e como é que eu não conhecia uma canção de Diana Ross, o que é que se passa comigo, será isto a velhice, haverá uma falha na minha infinita erudição?

Atravessada a depressão momentânea mas totalmente justificada, apreciei o exímio casting sonoro dos produtores da série: se alguém precisa de uma canção que simbolize uma mulher que se recuse a desempenhar um papel secundário, que não verga aos homens, que acorda diva, adormece diva e vive diva a cada segundo, então a escolha de Diana Ross é óbvia.

Quando Ross lançou “It’s My House” (escrita pela ótima dupla Ashford & Simpson) em 1979, através da Motown, ela já era uma super-estrela: não só havia liderado as Supremes durante anos como escalar ao topo do panteão a solo, começando logo com o seu primeiro disco a solo, Diana Ross, de 1970, onde encontrávamos três dos maiores singles soul alguma vez escritos: “Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)”, “You’re All I Need to Get By” e a portentosa “Ain’t No Mountain High Enough”.