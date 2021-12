Thomas Mayne. "Temos vontade de rejeitar o dinheiro sujo dos cleptocratas russos? Suspeito que não"

“O Reino Unido tem um problema com a cleptocracia”, afirmam claramente os autores do relatório. Rússia, Cazaquistão e Azerbaijão são alguns dos países de origem destes oligarcas que investem milhões em Londres. Muitas vezes, há suspeitas de que o dinheiro foi desviado dos orçamentos nacionais, mas chega ao Reino Unido já “lavado” através de offshores. O sistema atual, considera Mayne, não é eficaz: “Se os facilitadores percebem que nunca vão ser presos por não cumprirem a lei, qual é o incentivo para rejeitarem este dinheiro sujo?”, questiona.

A grande maioria não fica na sombra. Depois de anos no Reino Unido, muitos destes oligarcas obtêm cidadania britânica e tornam-se influentes membros da sociedade. Evgeny Lebedev, filho de um ex-espião do KGB, é um dos casos mais famosos: dono de um jornal (o Evening Standard), é próximo do primeiro-ministro Boris Johnson e entrou para a Câmara dos Lordes em 2020. Outros, como Lubov Chernukhin (mulher de um ex-ministro russo), dão donativos em valores sem precedentes a partidos. Para Thomas Mayne, há um risco de tentativas de “influência política” para “limitar o Partido Conservador e o governo”.

A que se soma um problema ainda mais bicudo: dizer isto num país como o Reino Unido, onde as leis sobre difamação são das mais apertadas do mundo, pode levar qualquer um a ter problemas com a lei. É o caso da jornalista Catherine Belton, recentemente condenada na sequência de uma queixa do milionário Roman Abramovich. “Se um oligarca quiser criar problemas a alguém, simplesmente processa a pessoa”, lamenta-se Mayne. O dinheiro vai abrindo todas as portas, incluindo as da Justiça.

Porque decidiram publicar este relatório agora? Muito do que consta nele já foi falado no passado, inclusivamente no relatório do Parlamento britânico sobre a Rússia. O que traz que ainda não foi discutido o suficiente?

Todos nós como autores — somos seis, foi um esforço de colaboração — temos alguma experiência nestes tópicos da cleptocracia e da corrupção. De certa forma pode dizer-se que, para quem está familiarizado com este tema, não há nada de muito novo no relatório em termos de casos. Eu talvez discorde, mas aceito que, para quem conhece estas histórias, pode dizer “O que há de novo? Porquê agora?”. Tenho algumas respostas a essas perguntas. Sem dúvida que com o governo de Boris Johnson temos assistido a um menor interesse, digamos assim, em relação ao combate à corrupção e particularmente aos cleptocratas. Fala-se muito em crime organizado, o que não tem mal nenhum, mas ninguém fala sobre como travar os fluxos cleptocratas. Em segundo lugar, isto acontece a par de um aumento de interesse no Partido Conservador por parte deste capital duvidoso que vem de antigos países soviéticos. Vemos mais donativos para o partido. É claro que não achamos que este seja o problema exclusivo dos conservadores, todos nos lembramos de Tony Blair a aconselhar o Presidente do Cazaquistão…

…E de Peter Mandelson [membro do Partido Trabalhista].

Claro que sim. E de Schröder na Alemanha [o ex-chanceler alemão tem cargos em várias empresas de energia russas]. Mas acho que agora estamos a assistir a mais e este é o governo que está no poder, portanto é aquele que nos interessa. Temos menos resistência à cleptocracia, combinada com mais donativos para o Partido Conservador. Tivemos o relatório da Rússia [do Parlamento britânico] e não aconteceu grande coisa desde então. Temos tropas russas a juntarem-se perto da Ucrânia. E, no entanto, parece que não compreendemos que pode ser um problema termos tanto dinheiro russo em Londres. Certamente que ambas as coisas estão ligadas. E penso que isso é razão para publicarmos este relatório agora.