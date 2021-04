Que impacto é que isso teria no nosso plano de desconfinamento? A primeira fase de vacinação — pessoas com mais de 80 anos e pessoas com determinadas doenças associadas — termina agora em abril. Depois disso, temos várias medidas que continuam em vigor. Por exemplo, só em maio os restaurantes deixam de ter limite de horário, mas, ainda assim, só podem estar 6 pessoas, ou 10 em esplanadas, por exemplo. Se se chegasse a essa conclusão, deixavam de fazer sentido estes limites nos restaurantes em maio? É disso que estamos a falar?

Em termos práticos, é disso que estamos a falar.

Toda e qualquer limitação e restrição?

A questão para mim é muito simples: existem muitas outras doenças infecciosas e por contágio e nós não temos aplicadas medidas como temos para o SARS-CoV-2, porque se assume que elas existem e vão causando o seu estrago, passe a expressão, que vão circulando e contagiando as pessoas, que vão levando a sintomas — e ninguém pára um país por isso. Os países pararam em virtude daquilo a que se assistiu: o colapso iminente dos sistemas de saúde. E nós vimos isso a acontecer também em Portugal agora, em janeiro e em fevereiro, portanto ninguém tenha dúvidas de que isso acontece. A questão é: quando nós temos vacinas que estão a revelar uma elevada eficácia para prevenir as manifestações graves de doença, o pressuposto do confinamento deixa de existir, a meu ver. A resposta que fica em aberto — e é esse o meu apelo, que se faça essa discussão agora, para que se perceba quais são as medidas políticas a adotar nos próximos meses — é qual é o risco da Covid para as pessoas mais novas e mais saudáveis. E não é porque há um exemplo ou meia dúzia de exemplos ou um sem número de exemplos que não estão quantificados de long-Covid e de outras complicações que nós podemos tomar essa decisão — será uma decisão que, do ponto de vista científico, não está bem fundamentada. É por isso que agora que estamos a terminar a primeira fase da vacinação e que temos muitos dados em Portugal, devemos fazer um estudo muito rigoroso sobre as consequências e as implicações da Covid a curto e a longo prazo, para se identificar, então, outras populações eventualmente de risco, que não sejam apenas as pessoas mais velhas e com aquelas com comorbilidades associadas ao agravamento da Covid, para eventualmente termos de afinar um pouco melhor as respostas políticas. Agora, do ponto de vista de saúde pública, não me parece de todo adequado manter uma medida de confinamento ou qualquer que seja, quer a população esteja vacinada quer não esteja. A vacina o que pretendeu foi precisamente retomar alguma da normalidade que a Covid veio interromper. As respostas políticas têm de ser proporcionais. Não podemos ter uma defesa e uma proteção contra um vírus que cause danos maiores do que o próprio vírus, isso é que não pode acontecer.

O Reino Unido, apesar de estar mais avançado na vacinação, não parece colocar ainda esta questão — ainda que a vacinação seja um dos critérios considerados no plano de desconfinamento. Aliás, o plano de desconfinamento do Reino Unido é bastante mais lento do que o nosso.

Mas é o tipo de discussão que nós precisávamos de fazer e esta questão vai colocar-se em Portugal nos próximos meses. Não consigo antever o que vai acontecer em relação aos contágios agora na Páscoa, mas a tendência que me parece natural, como disse, é que haja nas próximas semanas um aumento da incidência. Não estou à espera de que seja muito significativo, mas que haja um aumento. O que se vai perceber, dado a população estar a ser vacinada, é que não vai haver um aumento correspondente dos óbitos e da ocupação dos cuidados de saúde. E, quando chegarmos a essa conclusão, vai haver um ruído cada vez maior sobre qualquer é a adequação de se manter medidas de restrição da mobilidade das pessoas e da redução dos contactos sociais. Isto vai-se colocar, não tenho a menor dúvida. E é por isso que é com tempo que se faz essa discussão. Não é quando houver um ruído ensurdecedor sobre tudo isto, já sob enorme pressão, um desgaste que depois também é aproveitado por certos movimentos sociais, sejam eles apelidados de negacionistas ou não. A maioria da população está sensível à Covid, às respostas políticas, tem aderido, tem abdicado do seu quotidiano, e é por respeito a essas pessoas que os decisores políticos, técnicos e científicos têm de começar à procura de respostas para que não se sintam defraudadas naquele que tem sido o seu esforço ao longo de um ano e que percebam exatamente quais são os próximos capítulos de toda esta situação. Isto começa a ser discutido noutros países, de forma inicial. Não há respostas claras, mas esta é uma discussão que se tem de fazer. Volto a dizer: não se pode assumir que as respostas políticas mantêm-se inalteradas quer a população esteja vacinada quer não esteja vacinada. Para mim são coisas complemente diferentes, mantendo o tal princípio da proporcionalidade.

À parte disto, ainda há uma outra questão que tem a ver com a mobilidade internacional de pessoas e a questão das variantes. E sim, isso ainda coloca maior complexidade em tudo isto, mas, olhando para os países, sobretudo, da Oceânia, percebemos que fazem uma discussão separada: por um lado, aquilo que é a mobilidade interna e a normalidade dentro de fronteiras; por outro, a relação do país com outros países e a com a circulação internacional de pessoas. Aquilo que me parece, adotando esse princípio para Portugal e para os países europeus, é que os países têm de estar, em primeiro lugar, preocupados e centrados em recuperar uma normalidade dentro de fronteiras, para que as pessoas voltem a estabelecer algumas das suas rotinas que foram suspensas. E, com uma maior prudência, depois disso, pensar como é a circulação internacional de pessoas — também havendo aí um caminho que se tem de fazer do ponto de vista do conhecimento científico sobre a questão da eficácia das vacinas perante as variantes que vão surgindo. Mas esta discussão tem de se separar, nós não podemos é estar a desconfinar e ao mesmo tempo estar a tomar decisões sobre a circulação internacional de pessoas, porque são muitos fatores de ruído que se introduzem em simultâneo. Vejo como maior possibilidade um retomar de normalidade para dentro com a vacinação da população — é o tal ponto de interrogação que coloco sobre a discussão de quais são as implicações da Covid para as pessoas mais saudáveis e mais novas — e só depois podemos eventualmente fazer a discussão sobre circulação internacional de pessoas. Isso coloca um desafio tremendo a países como Portugal, no espaço Schengen, e com os princípios da União Europeia, da livre circulação de pessoas e mercadorias, é uma pressão política e económica muito significativa. Em todo o caso, sublinho que aí podemos aprender com os países da Oceania — são ilhas, é verdade, mas têm conseguido gerir melhor do que nós, precisamente porque têm esta noção de que uma coisa é, em primeiro lugar, a vida interna, e só depois de essa vida interna estar protegida, permitir uma nova circulação de pessoas. E tentam encontrar alternativa económicas para isso. A Austrália pôs em curso agora um plano de turismo doméstico precisamente para tentar compensar de alguma forma as perdas causadas pelas restrições da mobilidade internacional — e eles são muito agressivos, do ponto de vista da entrada de pessoas, no rastreio e nas medidas de quarentena que são impostas a quem vem de fora.