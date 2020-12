Tiago Mayan Gonçalves não tem dúvidas: Graça Freitas e Marta Temido não têm condições para continuar nos respetivos cargos. O candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal entende, aliás, que a “obsessão ideológica em não usar privados foi fatal para muitos portugueses” e que a “atitude negligente” do Executivo socialista e da ministra da Saúde contribuiu para a existência de milhares de mortes evitáveis. “A obsessão ideológica de Marta Temido matou pessoas”, diz.

Em entrevista à Rádio Observador, num “Sob Escuta” especial — mais um da série de entrevistas aos vários candidatos presidenciais –, Mayan Gonçalves acusa ainda Ana Gomes de ter sido conivente com os comportamentos de José Sócrates durante largos anos e de ser adepta do “nacional-porreirismo”, do “amiguismo” e do pequeno “favor”. André Ventura, outro dos seus adversários nesta corrida a Belém, não se fica a rir: para Mayan, Ventura é “xenófobo, racista” e “despreza a democracia”.

Mas as críticas a Marcelo Rebelo de Sousa, o seu “grande adversário” nestas eleições, acabam por dominar grande parte do discurso do candidato liberal. O atual Presidente da República, diz o advogado portuense, foi cúmplice de Ricardo Salgado quando todos os sinais já recomendavam um cordão higiénico. Daí para cá, já como chefe de Estado, Marcelo tem sido pouco mais do que inexistente, lamenta. “Apresentou-se como o D. Sebastião perante todos os portugueses. Mas o que andou a fazer durante cinco anos se os problemas continuam a ser os mesmos?”, pergunta.

[O essencial da entrevista de Tiago Mayan Gonçalves:]

“Estamos a assistir à mexicanização do país em torno do PS”

Um dos seus slogans de campanha é: “O único candidato à Presidência da República que não é político profissional”. Quais são os outros políticos profissionais que estão a concorrer? Marcelo Rebelo de Sousa fez toda a carreira universitária, presumo que não seja um político profissional. Ana Gomes fez a carreira diplomática, presumo também que não seja. Quem são eles?

São todos. Marcelo Rebelo de Sousa, o incumbente, tem um percurso em que inclusive foi líder do seu partido, foi candidato autárquico…

Mas teve uma carreira universitária, percorreu todas as etapas dessa carreira.

E fez todo um percurso também dentro desse sistema partidário. Ana Gomes, igual. Ocupou inúmeros cargos dirigentes.

Ana Gomes foi diplomata, fez toda a carreira diplomática — é uma política profissional?

Fez também todo um percurso de variadíssimos cargos dirigentes no seu partido.

Portanto, ser político profissional é ocupar um cargo político?

Eu não sou político profissional porque de facto não é a minha vida.

Se calhar também é, uma vez que ocupa um cargo autárquico. Pelo seu raciocínio, também é um político profissional.

Eu sou suplente na minha Assembleia de Freguesia por um movimento independente, que não provém de partidos. E é isso que eu quero dizer quando uso essa expressão. Sou alguém que não provém de máquinas e aparelhos partidários.

Mas o que é que tem contra os políticos profissionais? O que é que tem contra as pessoas que exercem atividades políticas?

Têm trazido mais do mesmo. Essa é a diferença. As máquinas e aparelhos partidários produzem continuamente os mesmos produtos. Independentemente do partido de que estejamos a falar. E o que eu vejo, em todos os outros candidatos, é são produtos dessas máquinas e desses aparelhos. Com os mesmos vícios de raciocínio e com os mesmos modos de ação.

Então o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, que hoje em dia é deputado, também é um político profissional e também é mais do mesmo. Ou não?

Ele entrou num partido que não tem nenhuma máquina partidária similar ao que lhe estou a descrever. É líder do partido há um ano, é deputado há um ano, dificilmente se poderia qualificar como um produto.

Então André Ventura também não é um político profissional.

André Ventura também é um produto de uma máquina partidária chamada PSD. André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa partilham isso, provêm do mesmo partido e até já foram candidatos autárquicos por esse partido.

Portanto, todos os que estão à sua volta são políticos profissionais. Exceto os da Iniciativa Liberal, que são puros.

Na Iniciativa Liberal não vejo esses problemas de vícios e modus operandi. Nem silêncios táticos. Não me reconheço em modos de operar deste género, nem em alinhamentos partidários em função do que uma cúpula me transmita.

Os partidos são maus para a democracia, é isso que está a sugerir? Ficámos sem perceber qual o grau de pureza exato para distinguir um político profissional de alguém que se dedica a uma causa.

Eu aponto a evidência. Estamos em democracia e agradeço muito estarmos em democracia, mas o que é que estes 40 anos de democracia criaram em termos de sistema partidário e de reais alternativas e opções políticas? Criaram um grande centrão, dominante — que neste momento já nem é centrão, é o Partido Socialista, que é o grande partido do sistema. Estamos a assistir a uma mexicanização do país, nesse sentido. E depois temos partidos que gravitam à volta deste grande centrão, neste momento representado por um único partido.

“Marcelo é grande amigo de Ricardo Salgado e nunca teve sinais de alarme”

Na apresentação da sua candidatura disse o seguinte: “Não estou envolvido em teias de interesses, de cumplicidades e de conveniências, dos séquitos e das elites do Terreiro do Paço”. Dos seus adversários, quem é que está “envolvido em teias de interesses, de cumplicidades e de conveniências, dos séquitos e das elites do Terreiro do Paço”? E o que é que está a insinuar com isso?

Todos falam contra a corrupção, mas o que me parece é que há aqui um problema de hipermetropia. Todos e cada um — e posso apontar um por um — vêem e apontam ao longe problemas de corrupção mas nunca veem quando está perto. Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Salgado e BES. Ana Gomes, com anos e anos de convívio com Sócrates — e nunca houve sinais de alarme.

O que é que quer dizer com “Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Salgado e BES”?

Marcelo Rebelo de Sousa é grande amigo, teve anos e anos de convívio com Ricardo Salgado, e nunca teve sinais de alarme.

Devia ter tido? Ninguém em Portugal se apercebeu, mas Marcelo Rebelo de Sousa…

Muita gente em Portugal se apercebeu, muito antes. Os rumores do Dono Disto Tudo e todas as insinuações que circulavam era as pessoas a aperceberem-se disso mesmo, mas a não quererem fazer nada.

Marcelo Rebelo de Sousa não quis fazer nada?

Marcelo Rebelo de Sousa com certeza que já tinha ouvido falar dos rumores sobre o Dono Disto Tudo.

Foi cúmplice de Ricardo Salgado, é isso que está a sugerir?

Foi cúmplice, em geral, de um seguidismo deste grande sistema. Neste momento, como Presidente, mantém esse seguidismo e colagem ao sistema político, fazendo-o com o PS, o partido do governo. E tendo tomou uma atitude clara de seguidismo, de complacência e às vezes até de militância em nome do Governo.