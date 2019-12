Há vontade política na atual ministra da Cultura, Graça Fonseca?

O diálogo que tenho com a ministra da Cultura é enquanto diretor artístico do TNMDII e tem sido um diálogo franco e estreito, que tem permitido melhorar as condições em que funciona este teatro.

No setor, como um todo, esta ministra tem feito um bom trabalho ou não?

Acho que há expectativas. Esta ministra entrou em final de legislatura [outubro de 2018], com uma margem de manobra que me parece bastante reduzida em relação àquilo que era o tempo de legislatura que ainda tinha. Agora tem uma nova legislatura pela frente. Há um horizonte de esperança de que as coisas se possam alterar. Vivemos um momento bastante particular de oportunidade no teatro e na cultura em geral. Veja-se o ano cultural de 2019 no cinema, por exemplo. Foi um ano de excelência. Pedro Costa em Locarno, Tiago Guedes em Veneza, absolutos sucessos de bilheteira de cinema português de autor, como João Maia com o filme “Variações”. São só alguns exemplos. No caso do teatro, e posso falar do TNDMII, ainda falta fechar algumas contas mas este provavelmente será o melhor ano da década em termos de quantidade de público. Já para não falar da música e das artes visuais. Há um fulgor tremendo na cultura portuguesa e acho que no terreno há artistas a trabalhar num patamar de excelência. Este talvez seja, a partir de 2020, 21, o momento certo para que a cultura seja prioridade e mereça um orçamento excecional em relação ao passado.

As políticas culturais do Governo de António Costa são adequadas ou não?

Estando na direção artística de um teatro nacional, tenho dificuldade em pronunciar-me de forma geral ou abrangente. Uma parte dessas políticas são colocadas em prática também pelo TNDMII, que é tutelado pelo Governo e que obedece ao cumprimento de uma parte da missão do Estado junto da população. Como é natural, algumas coisas estão bem e outras, mal. Num setor tão frágil, como é o da criação artística, e já não falo do património, acho que concordamos que estamos aquém do investimento necessário, aquém do financiamento necessário.

Há centenas de artistas que pedem a demissão da ministra por considerarem que “não revela capacidade de escuta nem vontade de diálogo” e é “incapaz de solucionar problemas”. Concorda?

Conheço a posição e não quero comentar.

[Última peça do ano no D. Maria II é um acolhimento: “Ricardo III”, com encenação do alemão Thomas Ostermeier, a partir do dia 31:]

O meio artístico também tem responsabilidades nos problemas?

Julgo que uma das razões pelas quais todos os profissionais das artes e da cultura têm alguma dificuldade de organizar a sua reivindicação se deve precisamente à grande precariedade em que operam. Ciclicamente, os profissionais do espetáculo são confrontados com momentos de crise, têm capacidade de reação no imediato, mas alguma dificuldade em fazer durar a organização dessa indignação. A sobrevivência quotidiana está ligada ao próximo espetáculo, ao conseguir fazer o próximo trabalho, e isso asfixia uma outra capacidade de organização mais abrangente, normalmente ligada aos sindicatos. Vimos a fusão do CENA e do Sindicato dos Trabalhadores do Espetáculo, no CENA-STE, e reconheço uma maior capacidade de organização, mas é um setor em que a precariedade afeta a organização e reivindicação. Insisto. A questão é fundamentalmente orçamental. Quando temos estas conversas às vezes esquecemos uma questão fundamental: o apoio, seja através da Direção-Geral das Artes ou de outros mecanismos, que o Estado dá a criadores de teatro e companhias independentes, é um apoio ao público. É o reconhecimento de que prestam um serviço público que o Estado não consegue prestar naquela região ou daquela maneira. Portanto, o Estado diz “vocês fazem este trabalho, que é um direito constitucional dos cidadãos, por isso vamos apoiar qualquer português que queira ver o vosso trabalho, financiando-o”. Mas o financiamento não é à criação artística, é um financiamento ao espectador, ao povo português. Isto não é uma esmola e não é uma posição de subordinação do artista. O artista não está ali para obedecer ao Estado porque o Estado o apoiou. Ora, a financiamento não pode condenar este serviço a ser mal feito, porque com pouco dinheiro dificilmente se faz bom teatro e se paga aos profissionais de forma justa.

Há quem aponte responsabilidades aos artistas não ao nível da capacidade de reivindicação, mas em termos do conteúdo dos trabalhos.

Isso não corresponde à verdade. Muitas vezes sou confrontado com essas frases feitas: “Ah, pois, o problema do teatro é o público.” A esmagadora maioria das pessoas que propaga esse preconceito há muito tempo que não vai ao teatro e acha-se parte de uma maioria a que não pertence, porque se fosse ao teatro veria que as salas estão cheias. Conto pelos dedos de uma mão as salas de teatro em que entrei este ano e em que havia pouco público. Vejo mais de meia centena de espetáculos por ano e os 40 e tal espetáculos aqui do TNDMII. Seria muito injusto dizer que uma parte do que está a acontecer se deve aos artistas. O trabalho com a comunidade, foram os artistas que o começaram, muito antes de o Estado se preocupar com isso. O trabalho de desenvolvimento de públicos, com escolas, infância, juventude, foram os artistas que começaram a fazer nos anos 70 e só nos anos 2000 começou a ser assumido como necessidade pelo Estado. O trabalho de internacionalização, que hoje é uma bandeira da atuação do Estado junto dos artistas, lembro-me de já o fazer nos anos 90, quando o termo não tinha ainda sido gravado no discurso político. Todo o grande trabalho de política cultural em Portugal tem sido feito de forma pioneira pelos artistas. Depois, à boleia desse trabalho, e acho que bem, o governo central e as autarquias têm reconhecido e em alguns casos apoiado. Não se pode é assacar a responsabilidade a quem o fez antes de ele ser apoiado.